Un séisme de magnitude 4,7 secoue les Pouilles en Italie

Un tremblement de terre de magnitude 4,7 a été enregistré vendredi soir dans la région des Pouilles, dans le sud de l'Italie. La secousse a été suivie par deux répliques de magnitude 2,9 et 3,8, a indiqué l'Institut national de géophysique et de vulcanologie (INGV).

Orbán a fait chanter toute l'UE pour protéger un oligarque

La Hongrie a exigé que le nom du banquier russe Mikhail Fridman soit retiré de la liste des sanctions. Si l'UE refusait, Budapest était prête à torpiller l'ensemble du renouvellement des mesures pénales de l'Union.

Plus de 2000 citoyens russes figurent désormais sur la liste des sanctions de l'Union européenne. Leurs avoirs restent gelés et l'UE a prononcé des interdictions de voyager de grande ampleur. Seulement, ces sanctions doivent être renouvelées tous les six mois, sous peine que les mesures deviennent caduques d'un jour à l'autre. C'est ce que veut le droit européen. Et le nouveau délai de renouvellement était fixé à ce samedi.