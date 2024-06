Alors qu'ils le retiennent avec plusieurs hommes, des membres de la police de Rhénanie-du-Nord-Westphalie passent en courant devant eux pour rejoindre la scène et maîtrisent rapidement la situation. Selon la police de Gelsenkirchen, sept supporters serbes ont été placés en garde à vue et une plainte a été déposée pour mise en danger de la vie d'autrui. Une photo montre un supporter anglais saignant à la tête.

Des chaises ont volé. Des objets et des poings aussi: avant la victoire de l'Angleterre contre la Serbie (1-0) à Gelsenkirchen, des supporters des deux camps se sont affrontés. Danilo Vucic, le fils du président serbe Aleksandar Vucic, a apparemment voulu s'en mêler. On prête à ce fils des liens étroits avec le milieu criminel des hooligans.

Biden et Trump sont indignes

Et tout le monde semble paralysé. Dans cinq mois, la plus grande puissance mondiale devra choisir entre un républicain condamné et un démocrate affaibli. Si le premier se présente pour échapper à la justice, le deuxième ne s'accroche que pour lui barrer la route. Et rien n'est en mesure de bouleverser l'équation, sinon une catastrophe extérieure.

Avons-nous pris toute la mesure du désastre? A chacune des apparitions de Joe Biden, le monde guette ses sorties de route. Si les républicains se moquent goulûment, tous les autres se bouchent yeux et oreilles en priant pour ne pas le voir dégringoler d'un bête escalier ou confondre Macron et Mitterrand.