La situation dégénère entre fans anglais et serbes à l'Euro

De violents affrontements ont eu lieu dans les rues de Gelsenkirchen dimanche après-midi, où doit se tenir le match Serbie-Angleterre (21h00). Une rencontre classée à haut risque.

C'était à craindre, cela s'est malheureusement concrétisé: des violences ont émaillé l'avant-match entre la Serbie et l'Angleterre à l'Euro, une partie classée à haut risque.

Les violentes bagarres dimanche après-midi à Gelsenkirchen ont laissé des traces. image: capture d'écran x

Des scènes de guérilla urbaine ont eu lieu entre fans des deux camps à différents endroits de la ville de Gelsenkirchen, où se dispute ce match. A commencer par les alentours de la gare. «Tout ce qui n'était pas solidement ancré au sol volait dans les airs, en particulier les chaises», raconte le média allemand DerWesten, qui avait un reporter sur place. «Des témoins oculaires ont parlé à notre journaliste de personnes qui ont dû être soignées couvertes de sang».

Une vidéo circulant sur les réseaux sociaux montre l'assaut d'une terrasse d'un restaurant, où là encore, des chaises et bouteilles en verre sont utilisées comme projectiles. «Selon la police, des hooligans anglais ont attaqué les supporters serbes qui étaient assis paisiblement dans le restaurant», explique Bild. Le média allemand enchaîne:

«Une autre vidéo montre comment des hommes en battent brutalement d'autres avec des lattes. Certains étaient déjà au sol, mais ils ont continué à être attaqués»

L'assaut de la terrasse en vidéo 📺 Vidéo: twitter

Une partie des belligérants fuit la zone en courant après que la police intervienne. Un supporter anglais aurait été blessé à la tête lors de cette violente bagarre, relate le Daily Mail. Citant une source policière, le média britannique affirme en outre «qu'au moins six personnes ont été arrêtées».

Des Albanais impliqués?

Les circonstances de ces affrontements restent encore floues, notamment quant au nombre de blessés et aux personnes impliquées. Certains médias mentionnent des fans albanais – le contexte historique et géopolitique entre l'Albanie et la Serbie est tendu – qui auraient déclenché les hostilités en attaquant des fans Serbes.

La journée de dimanche a été mouvementée en marge des matchs de l'Euro. Plus tôt à Hambourg, où avait lieu la rencontre entre la Pologne et les Pays-Bas, la police a dû tirer sur un forcené qui menaçait les fans néerlandais et les forces de l'ordre avec un marteau de couvreur et un cocktail molotov. L'assaillant, qui serait un Allemand de 39 ans souffrant de schizophrénie, a été blessé aux jambes. Il a dû être hospitalisé. (yog)