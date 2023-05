Un ado ouvre le feu dans une école de Belgrade: plusieurs morts

Huit élèves de l'école primaire serbe visée ont été tués, de même qu'un gardien. Le suspect, âgé de 14 ans, a été appréhendé.

Un ado a ouvert le feu dans une école à Belgrade en Serbie, faisant plusieurs morts. Keystone

Mercredi, un ado aurait tiré sur des camarades de classe et le personnel de l'école d'une école de Belgrade, tuant neuf personnes. «Huit enfants et un agent de sécurité ont été tués lors de la fusillade qui s'est produite ce matin à l'école élémentaire 'Vladislav Ribnikar' à Vracar, tandis que six enfants et un professeur d'école ont été blessés et sont actuellement pris en charge au centre d'urgence et à Tirsova», lit-on sur le compte Facebook du ministère.

Auparavant, le ministère de l'Intérieur s'était contenté d'annoncer officiellement que la police avait arrêté un tireur présumé. Les coups de feu ont été tirés du pistolet de son père, a-t-il ajouté. Rien n'était initialement connu sur les motivations du jeune.

Keystone

Le portail d'information nova.rs a rapporté, citant des sources non précisées, que l'auteur présumé, un élève, s'était introduit par effraction dans une classe et avait tiré sur les élèves. La TV nationale a rapporté qu'au moins trois écoliers ont été transportés à l'hôpital. Cette information n'a pas été officiellement confirmée dans un premier temps.

Un grand nombre de policiers et de secouristes se sont rendus à l'école du centre de Belgrade. La police a bouclé les environs sur une large zone, comme le rapportent les médias. Le ministre de l'Education Branko Ruzic et la ministre de la Santé Danica Grujicic se sont également rendus sur les lieux du drame.

(jah/ats)