Aux Etats-Unis, la pandémie a fait augmenter le nombre de cas de MST

Les financements publics pour les cliniques locales dédiées à ces questions sont en déclin depuis plusieurs années. Les Etats les plus touchés sont aussi souvent les moins développés économiquement, comme le Mississippi. (ats/jch)

Les facteurs ayant joué dans la chute initiale du nombre de cas déclarés incluent une baisse des consultations de santé et donc des dépistages, mais aussi la réaffectation de personnels spécialisés dans les MST vers la gestion de la pandémie, ou encore des pénuries de tests:

Minorités plus touchées

«Les conséquences de la syphilis congénitale sont les plus graves. Elles incluent fausses couches, morts à la naissance, ou encore problèmes de santé physique et mentale à vie.»

«Le Covid-19 est survenu à une période très compliquée pour le dépistage des infections sexuellement transmissibles (IST). Nous avions déjà des infrastructures de santé publique tendues et en difficulté. De nombreux quartiers aux Etats-Unis n'ont pas de centres de soins spécialisés dans les IST. Cela a provoqué une aggravation de tendances déjà à la hausse.»

La crise du coronavirus a accentué une tendance à la hausse déjà observée depuis une décennie, sur fond de financements publics en baisse, selon Jonathan Mermin, auteur d'un rapport pour les Centres américains de prévention et de lutte contre les maladies (CDC).

Au total, 2,4 millions de nouveaux cas de chlamydia, gonorrhée et syphilis ont été dénombrés en 2020, rien que sur le sol américain.

