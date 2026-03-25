Collien Fernandes (ici en 2025) a porté plainte contre son ex-mari, accusé d'avoir diffusé des deepfakes d'elle à caractère pornographique. Getty Images Europe

C'est quoi cette sordide affaire de «viols virtuels» en Allemagne?

Une célèbre présentatrice et actrice allemande a déposé plainte contre son ex-mari, accusé d'avoir publié pendant des années des contenus d'elle à caractère sexuel générés par l'IA. Le pays est sous le choc.

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Le 19 mars dernier, la célèbre animatrice et actrice allemande Collien Fernandes a porté plainte contre son ex-mari, Christian Ulmen, présentateur de télévision, pour «agression, usurpation d’identité et diffamation». Pendant dix ans, l'homme de cinquante ans a généré à son insu des centaines de deepfakes d'elle à caractère sexuel et les a publiés sur Internet.



Il a également détourné la voix de son ex-épouse pour créer de fausses conversations de téléphone rose et entretenu des relations extraconjugales avec une trentaine d'hommes en se faisant passer pour elle.

Collien Fernandes et Christian Ulmen à Berlin, en avril 2024. WireImage

Dans les colonnes du Spiegel, Collien Fernandes explique:

«De faux profils ont été créés à mon nom, une personne envoyait de fausses photos nues et des vidéos sexuelles de moi, qui semblaient privées et devaient donner l’impression que je m’étais prise en photo nue et filmée pendant un rapport sexuel.» Collien Fernandes Der Spiegel

«C'était moi, c'était moi»

Depuis quelques jours, l'Allemagne est sous le choc. En cause: le couple, marié en 2011 et parents d'une fille, formait l'une des unions les plus en vogue du pays. Leur relation semblait, en apparence, idyllique.

C'est en 2023 que Collien Fernandes est alertée pour la première fois: de faux contenus d'elle à caractère sexuel créés par l'intelligence artificielle circulaient en ligne. L'actrice prend alors publiquement la parole pour dénoncer les violences numériques faites aux femmes. A l'époque, elle est persuadée que ces deepfakes sont l'œuvre «de trolls désespérés tapis dans l'ombre», raconte-t-elle au Spiegel. Elle porte plainte contre X à Berlin.

La réalité s'avérera bien plus sordide et viendra la rattraper le jour de Noël 2024. Le couple est à Hambourg pour les fêtes de fin d'année et Christian Ulmen a récemment lu une interview de son épouse dans laquelle elle parle de la plainte. Il commence à poser beaucoup de questions avant d'avouer:

«C'était moi, c'était moi» Christian Ulmen

L'objectif? Faire retirer la dénonciation et arrêter l'enquête. Il n'en sera rien.

Violences physiques et psychologiques

En septembre 2025, le couple annonce sa séparation, mais ne dévoile pas les raisons de cette rupture. Le divorce sera prononcé en mars 2026. Dans la foulée, Collien Fernandes prend finalement la parole sur ses réseaux sociaux et dénonce ce qu'elle a subit. Elle écrit:

«Puisqu’il me possédait, il pouvait me mettre à la disposition d’autres hommes pour du sexe. On m’a volé mon corps pendant des années» Collien Fernandes

En effet, selon la plainte, le comportement de Christian Ulmen était «un moyen d'exercer un contrôle» sur sa femme. Mais les violences ne dataient toutefois pas d'hier. Depuis le début de leur union, Collien Fernandes est victime de violences psychologiques et physiques, confie-t-elle au Spiegel. Elle revient d'ailleurs sur une violente dispute survenue en 2023 à Majorque, où le couple résidait. L'actrice a essayé d'échapper à son mari en sortant par la porte, mais il l'en a empêchée. Elle arrive finalement à appeler à l'aide au travers de la baie vitrée.

Aujourd'hui, Collien Fernandes consulte une psychothérapeute et souffre de stress post-traumatique. Une enquête est actuellement ouverte en Espagne – pays dans lequel la plainte a été déposée et où la législation sur les violences faites aux femmes est plus stricte. Dans un récent échange SMS avec Christian Ulmen, l'actrice l'accuse:

«Tu m’as violée virtuellement»

«Que la honte change de camp »

Dans la foulée de ces déclarations publiques, des milliers de personnes ont manifesté à Berlin, réclamant notamment que «la honte change de camp». Lundi 23 mars, plus de 250 femmes issues du monde politique et culturel demandaient, dans une tribune publiée par Der Spiegel, que les lois contre les deepfakes soient plus strictes, apprend-on dans Le Parisien.

Manifestation en soutien à Collien Fernandes à Berlin, le 22 mars 2026. Getty Images Europe

«Le droit pénal n'est pas à la hauteur de ce qu'il devrait être», a reconnu Eike Hosemann, porte-parole du ministère de la Justice. Et d'assurer qu'une loi sur les violences numériques sera bientôt présentée.