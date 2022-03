La Suisse ne fait plus partie du top 3 des pays les plus heureux

C'est dans un pays où l'on se les gèle que les gens ont semblé les plus accomplis en 2021. Les auteurs de l'étude ont également observé une hausse du bonheur mondial qui devrait toutefois «basculer» en 2022.

La Finlande a été élue nation où les citoyens ont été les plus heureux du monde en 2021, selon le classement annuel du «World Happiness Report» (WHR), une organisation parrainée par les Nations unies. C'est la cinquième année consécutive que le pays des Mille Lacs décroche la palme d'or. Il devance, cette fois, le Danemark et l'Islande qui bouclent le top 3.

Voici à quoi ressemble le pays où l'on respire la joie de vivre La place du marché (Kauppatori) à la jetée de la vieille ville à Helsinki, Finlande. Image: shutterstock

La Suisse a pointé à la quatrième place. Le pays a perdu une place par rapport à l'année précédente. Voici le classement du top 20.

Finlande Danemark Islande Suisse Pays-Bas Luxembourg Suède Norvège Israël Nouvelle-Zélande Autriche Australie Irlande Allemagne Canada Etats-Unis Royaume-Uni République tchèque Belgique France

De la joie malgré le froid

Que cela soit la Finlande, le Danemark, la Norvège, la Suède ou encore l'Islande, les pays nordiques ont tous obtenu de très bons résultats sur les mesures utilisées par le rapport. Laquelle analyse a pris en compte:

L'espérance de vie

Le Produit intérieur but (PIB) par habitant

L'aide sociale en période de crise

Le niveau de corruption

L'indice de solidarité

La liberté individuelle

La longueur des hivers ne semble donc pas affecter le moral des habitants de ces régions. Comme le rappelait déjà Le Temps lors du classement 2020, «la Finlande bénéficie d’un très haut niveau de vie, de services publics performants, d’une vaste nature de forêts et de lacs, et est également très bien classée en matière de solidarité et dans la lutte contre la pauvreté et les inégalités».

Habitude du Covid

Le rapport du WHR a également mesuré l'inquiétude et le stress mondial au cours de la deuxième année de la pandémie de Covid. Point positif: il en est ressorti qu'en comparaison à l'année 2020, ces deux éléments avaient diminué de 4%. Pour John Helliwell, l'un des trois rédacteurs et fondateurs du rapport intervenu dans CNN, cela serait lié à une accoutumance face à la situation de crise qui faisait partie intégrante du quotidien des citoyens en 2021.

«Les gens savaient un peu plus à quoi ils avaient affaire la deuxième année, même s'il y avait de nouvelles surprises» John Helliwell, l'un des trois rédacteurs et fondateurs du rapport WHR cnn

Autre bonne nouvelle en marge du Covid, la bienveillance s'est montrée sous ses meilleurs auspices. Les dons à des œuvres caritatives, l'aide étrangère et le bénévolat se sont tous montrés en hausse par rapport à l'année 2020, et même avant la pandémie.

Chute du bonheur en 2023?

Toutefois, la notion du bonheur mesurée par le rapport WHR pourrait «basculer» durant l'analyse de l'année 2022, affirment ses créateurs. A l'heure où les yeux du monde sont rivés sur l'Ukraine, actuellement aux prises des attaques russes, les fondateurs du rapport justifient une potentielle chute par «le fait de voir chaque jour sur son écran de télévision les conséquences de la guerre sur la vie de civils qui n'ont rien à voir avec la guerre». Cela peut, selon eux, donner à certaines personnes le sentiment de se sentir chanceuses ou conduire à de l'empathie.

Les enquêtes sur lesquelles le classement du bonheur de 2021 est basé ont été menées bien avant l'invasion, a affirmé Helliwell. La Russie et l'Ukraine se sont toutes deux situées dans la moitié inférieure du classement mondial avec respectivement une 80e et 98e place.

Des soldats et des pompiers ukrainiens cherchent dans un bâtiment détruit après un attentat à la bombe à Kiev, en Ukraine, le14 mars 2022. Image: sda

L'Afghanistan a finalement fermé le classement dû aux «dommages matériels et immatériels que la guerre cause à ses nombreuses victimes,» a déclaré Jan-Emmanuel De Neve, un autre rédacteur en chef du rapport, dans un communiqué de presse.

Les auteurs de l’étude sponsorisée par les Nations unies, publiée depuis 2012, utilisent des sondages. Si la mesure du «bonheur» est largement subjective et la méthode du rapport discutée, ce dernier s'est tout de même, au fil des années, imposé comme le thermomètre du bien-être mondial à suivre.