Le président Donald Trump a révélé le surnom qu'il donne à sa femme Melania, qu'il utilise même au lit. watson/reuters

Trump révèle le surnom gênant qu'il donne à Melania

Ah, Donald Trump... Le président américain et grand romantique devant l'éternel ne rate jamais une occasion de mentionner sa «belle épouse» lorsqu'il est en meeting. Ce jeudi, il a dévoilé le petit nom qu'il donnait à son épouse, dans l'intimité de leur chambre à coucher.

Plus de «International»

La vie privée du couple Trump reste l'un des grands mystères du monde, au même titre que la naissance de l'univers ou la cité perdue de l'Atlantide. Heureusement, de temps en temps, le 47e président américain se fend d'une anecdote sur son mariage. C'était le cas ce jeudi, lors d'un évènement organisé à Des Moines, dans l'Iowa.

Le président s'est fendu d'une confidence dans le cadre d'un rassemblement à Des Moines. Keystone

Entre des sujets aussi variés que l'éthanol, la fédération d'arts martiaux américaine et l'armée, Donald Trump a lâché sur scène: «Je me souviens avoir dit à notre grande Première Dame...» avant de s'interrompre et de demander au public: «Je l'appelle 'Première Dame', n'est-ce pas terrible?» (En même temps, on voit mal assez mal Melania être surnommée «mon sucre d'orge», «ma petite saucisse», ou encore «mon caramel mou».)

«Je dis 'Bonne nuit, Première Dame, ma chérie', parce que ça me rappelle que je suis président, c'est pour ça» Donald Trump, le 3 juillet, à Des Moines

Nous voilà rassurés. Nous, en tout cas, on ne risque pas de l'oublier. Pendant ce temps, Donald Trump poursuivait: «J'ai dit: "Première Dame, c'est terrible que personne ne veuille rejoindre nos forces armées.»

Un regret notable car, comme le rappelle le Daily Beast, le milliardaire américain a évité la conscription pour la guerre du Vietnam en invoquant des «excroissances osseuses». Michael Cohen, l'ancien avocat de Trump, a témoigné devant la commission de surveillance de la Chambre en 2019 que son ancien patron avait admis avoir menti au sujet de sa blessure: «Vous me prenez pour un idiot? Je n'allais quand même pas aller au Vietnam», lui aurait-il lancé.

Diplomatie musicale

Pendant ce temps, ladite première dame faisait une rare sortie publique dans un hôpital de Washington DC pour une heure de bricolages, de cadeaux et de papotages avec des enfants. La conversation s'est notamment portée sur leurs artistes musicaux préférés et la Fête nationale, ce vendredi.

Pendant que son mari dévoilait son petit nom, Melania Trump déployait des trésors de diplomatie musicale. Image: REUTERS

«C'est un jour très spécial», a rappelé Melania Trump en maniant un feutre. «Nous organiserons donc une grande fête à la Maison-Blanche… Quand vous vous sentirez mieux, peut-être l'année prochaine, vous viendrez nous voir et nous fêterons cela ensemble.»

Pendant qu'ils décoraient des cailloux, la première dame a également interrogé les enfants sur leurs aliments, sports et artistes musicaux préférés. Un enfant a affirmé que Taylor Swift était la meilleure chanteuse, ce à quoi Melania a répondu avec diplomatie qu'elle était «très talentueuse» (pour rappel, son mari avait affirmé avec aigreur qu'il la «détestait» et qu'elle n'était plus «hot», en mai dernier).

«Quelqu'un a-t-il remarqué que, depuis que j'ai dit "JE DÉTESTE TAYLOR SWIFT", elle n'est plus "HOT"?» Donald Trump, merveilleux mari, mais rancunier crasse, en mai dernier, sur Truth Social

«En fait, j’aime beaucoup Sabrina Carpenter», a ajouté une autre fille en plein coloriage. «Elle est géniale aussi», a approuvé Melania. En ce qui la concerne, Donald Trump n'a pas encore révélé ses sentiments à l'égard de l'interprète d'Espresso, mais étant donné qu'elle a déclaré à ses fans deux jours après l'élection présidentielle qu'elle était «désolée pour notre pays», pas sûr qu'il la porte vraiment dans son coeur non plus.