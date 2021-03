International

Coronavirus: une étude teste l'efficacité du mélange des vaccins



Pour protéger la population contre le Covid-19, des médecins britanniques envisagent d'administrer deux doses de différents vaccins chez un même patient. Efficace ou dangereux? C'est ce que s'est récemment demandé l'Université d'Oxford.

«Si nous montrons que ces vaccins peuvent être utilisés de manière interchangeable, cela augmentera considérablement la flexibilité de leur distribution», a souligné le professeur Matthew Snape, chercheur en charge de l'essai à l'Université d'Oxford, dans un communiqué ce jeudi matin.

Cette étude, présentée comme une première mondiale, impliquera 820 volontaires de plus de 50 ans, et comportera un objectif: évaluer l'efficacité conjointe des deux vaccins actuellement utilisés sur le territoire britannique, soit Pfizer-Biontech et Astrazeneca-Oxford.

Le médecin-chef adjoint pour le Royaume-Uni Jonathan Van-Tam a souligné l'intérêt de «disposer de données qui pourraient appuyer un programme de vaccination plus souple». Il s'est montré rassurant concernant l'efficacité du projet britannique: «Il est possible qu'en combinant les vaccins, la réponse immunitaire soit meilleure, avec des niveaux d'anticorps plus élevés et qui durent plus longtemps».

Le Royaume-Uni étant le premier pays occidental à avoir commencé sa campagne de vaccination, il a, à ce jour, vacciné plus de 10 millions de personnes, et vise 15 millions de personnes d'ici à la mi-février, comprenant les plus de 70 ans, les soignants et les personnes les plus à risque. (ats/afp/mnd)

