De nouvelles photos Epstein sont sorties: sextoys, célébrités et mystères
Des élus démocrates au Congrès américain ont rendu publiques vendredi de nouvelles photos émanant des légataires du criminel sexuel Jeffrey Epstein, qui montrent entre autres Donald Trump et Bill Clinton. Et d'autres choses (très) perturbantes. Voici les images les plus choquantes, prélevées à la source.
L'ex-prince Andrew, déchu de ses titres royaux face à la désapprobation croissante de l'opinion publique britannique concernant ses liens avec Jeffrey Epstein, apparaît aussi sur ces photos (réd: nous n'avons cependant pas trouvé de nouvelles images, parmi celles mises en ligne le 12 décembre Plusieurs images avaient déjà été dévoilées.)
Larry Summers, ministre des Finances sous Bill Clinton, Steve Bannon, l'un des grands idéologues du mouvement trumpiste Maga, ou encore l'acteur réalisateur américain Woody Allen y figurent également.
De même que Bill Gates, le cofondateur de Microsoft, et Richard Branson, fondateur du groupe Virgin.
L'existence de liens entre ces personnes et le financier, retrouvé mort en 2019 dans sa cellule, d'un suicide selon les autorités, avant son procès pour crimes sexuels, était déjà connue. Et aucune des photos publiées vendredi ne semble dépeindre de comportement délictueux.
«Ces images troublantes soulèvent encore plus de questions sur Epstein et ses relations avec certains des hommes les plus puissants du monde», ont toutefois relevé les élus démocrates de la commission de surveillance à la Chambre des représentants, à l'origine de leur publication.
Leurs homologues républicains les ont a contrario accusés d'avoir «soigneusement choisi» les photos «pour créer un faux récit sur le président Trump».
Préservatifs Trump et sextoys
Parmi ces nouvelles images, on trouve des photos de jouets sexuels et de «préservatifs Trump» avec un emballage comportant un portrait dessiné de Donald Trump au-dessus de la mention «Je suis ENOOOORME».
Interrogé sur les photos par la presse vendredi, Donald Trump a déclaré: «Je ne les ai pas vues. Mais tout le monde connaissait cet homme (Epstein), il était partout à Palm Beach. Il a des photos avec tout le monde.»
Autre image qui évoque le président américain: une «trumpkin» à son effigie, avec en dessous le fameux slogan électoral, qu'il brandit depuis ses débuts chez les Républicains.
Palm Beach est en effet une ville cossue en banlieue de Miami, connue pour les célébrités qui y habitent. «Il y a des centaines et des centaines de personnes qui ont des photos avec lui. Ce n'est pas grand chose, je ne sais rien de tout ça», a ajouté le président américain.
Et maintenant les choses plus explicites — âmes sensibles, arrêtez de scroller. De nouvelles images de jouets sexuels ont en effet été révélées.
Ainsi que des photos supplémentaires de désormais tristement fameuse, et toujours complètement mystérieuse... salle de dentiste. Entre autres images d'intérieur.
Trump et six mystérieuses femmes
Trois photos parmi les 19 publiées vendredi montrent l'actuel président américain, dont une où il est entouré de six femmes portant ce qui semble être une couronne de fleurs hawaïenne. Le visage de ces femmes a été caché.
L'ancien président Bill Clinton apparaît aux côtés de Jeffrey Epstein et sa complice Ghislaine Maxwell, qui purge actuellement une peine de vingt ans de prison pour exploitation sexuelle.
La deadline du 19 décembre approche
La mort de Jeffrey Epstein a alimenté d'innombrables théories du complot selon lesquelles il aurait été assassiné pour étouffer un scandale éclaboussant des personnalités de premier plan.
Après avoir promis durant sa campagne victorieuse de 2024 des révélations fracassantes, Donald Trump exhorte ses partisans depuis plusieurs mois à tourner la page, en qualifiant l'affaire de «canular» monté en épingle par l'opposition démocrate.
Après s'y être longtemps opposé, le président américain a dû se résoudre, en novembre, à promulguer une loi qui contraint son gouvernement à rendre public l'ensemble des documents dans l'affaire Epstein. Le ministère de la Justice a jusqu'au 19 décembre pour ce faire.
*Toutes les images ci-dessus ont directement été téléchargées depuis le dossier open source mis à disposition par le Comité de surveillance de la Chambre des représentants des États-Unis.
(afp/dg)