Un père et son fils ont ouvert le feu à Sidney: le bilan s’alourdit

Un événement avait lieu au moment de l'attaque à dans la grande ville australienne. Keystone

Des individus ont ouvert le feu sur la plage de Bondi à Sydney, en Australie. L’attaque, menée par un père et son fils, était dirigée contre la communauté juive, réunie au premier jour de Hanouka. Seize morts dont un des tueurs et 40 blessés sont à déplorer.

Plus de «International»

Seize personnes ont perdu la vie et plusieurs autres blessées dimanche lors d'une attaque par balles sur la plage de Bondi à Sydney, en Australie, au moment où se déroulait une fête juive. L'un des deux assaillants présumés a également trouvé la mort.

Les deux hommes armés étaient un père de 50 ans et son fils de 24 ans, a déclaré lundi la police australienne.

«L'homme de 50 ans est décédé. L'homme de 24 ans est actuellement à l'hôpital» Mal Lanyon, commissaire de police de Nouvelles-Galles du Sud

Au moment de l'attaque, des célébrations avaient démarré pour Hanouka, fête juive qui commence dimanche au coucher du soleil.

Le premier ministre de l'Etat australien de Nouvelle-Galles-du-Sud a dénoncé «une attaque qui visait la communauté juive de Sydney». Il s'agit d'un «acte terroriste», a ajouté le chef de la police de l'Etat.

«Le mal s'est déchaîné sur la plage de Bondi au-delà de tout entendement» Anthony Albanese

Il a également salué les «héros» qui sont intervenus lors de l'attaque pour tenter de maîtriser les meurtriers.

Engin explosif dans la voiture d'un suspect

Un «engin explosif artisanal» a été retrouvé dans une voiture liée à l'un des suspects. «Nous avons trouvé un engin explosif», a déclaré à la presse le chef de la police régionale, Mal Lanyon.

L'un des deux auteurs de la fusillade a été tué, alors que le second a été arrêté par la police et se trouve dans un état critique. Selon la chaîne australienne ABC, l'un des deux auteurs a été identifié comme Naveed Akram, un homme originaire de Bonnyrigg, dans la banlieue sud-ouest de Sydney. Son domicile a fait l'objet d'une perquisition.

Réactions de la communauté internationale

Plusieurs dirigeants internationaux, dont la première ministre italienne, le président français et la cheffe de la Commission européenne ont dénoncé dimanche l'attaque «antisémite».

«En condamnant encore une fois avec fermeté tout forme de violence et d'antisémitisme, l'Italie exprime ses propres condoléances pour les victimes et reste proche de leurs chers, des blessés, de la communauté juive et renouvelle sa propre amitié au peuple australien», a écrit Giorgia Meloni sur X.

La France «continuera de lutter sans faiblesse contre la haine antisémite», a assuré le président Emmanuel Macron, peu après l'annonce de cette attaque. Le président israélien, Isaac Herzog, a lui condamné une «attaque cruelle contre des Juifs», tout en demandant à l'Australie de lutter davantage contre l'antisémitisme.

Un Français a été tué dans l'attaque, a annoncé dimanche le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot.

«C'est avec une immense tristesse que nous avons appris que notre compatriote Dan Elkayam compterait parmi les victimes de l'attaque terroriste abjecte qui a frappé les familles juives rassemblées sur la plage de Bondi à Sydney, au premier jour de Hanouka», a posté le ministre sur X.

«En ce moment même, nos frères et soeurs de Sydney, en Australie, ont été attaqués par d'ignobles terroristes dans une attaque très cruelle contre des Juifs qui s'étaient rendus à Bondi Beach pour allumer la première bougie de Hanouka», a déclaré Herzog dans un discours prononcé lors d'un événement à Jérusalem.

«Du sang partout»

Sur la colline verdoyante surplombant la plage, un journaliste de l'AFP a vu de nombreux objets abandonnés dans la panique par les personnes fuyant la fusillade, dont une poussette d'enfant.

La télévision nationale ABC a montré des images de plusieurs personnes gisant dans l'herbe près de la plage, ainsi que d'un fusil posé contre un tronc d'arbre. Il y avait «du sang partout», a déclaré à ABC un habitant du quartier, Harry Wilson.

À la tombée de la nuit, le quartier habituellement festif et bruyant a été évacué, la police armée bouclant les rues animées, les lumières clignotantes des boîtes de nuit laissant place aux sirènes stroboscopiques des véhicules d'urgence.

Le Conseil national des imams australien a condamné cette «attaque traumatisante». «C'est le moment pour tous les Australiens, y compris la communauté musulmane australienne, de se serrer les coudes dans l'unité, la compassion et la solidarité», a ajouté cette organisation.

Un choc

La présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen s'est dite «choquée» et a dénoncé un «acte de violence épouvantable contre la communauté juive». «L'Europe est aux côtés de l'Australie et des communautés juives partout. Nous sommes unis contre la violence, l'antisémitisme et la haine», a écrit von der Leyen sur X.

«Cet acte de violence épouvantable contre la communauté juive doit être condamné sans équivoque», a ajouté la cheffe de la diplomatie européenne, Kaja Kallas. «Des nouvelles profondément bouleversantes nous parviennent d'Australie», a déclaré sur X le chef du gouvernement britannique Keir Starmer. «Le Royaume-Uni adresse ses pensées et ses condoléances à toutes les personnes touchées par l'acte effroyable. (ats/afp)