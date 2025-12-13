De nouvelles photos Epstein sont sorties: sextoys, célébrités et mystères

Des élus démocrates ont rendu publiques de nouvelles photos issues des archives Epstein, montrant Trump, Clinton et des objets sexuels.

Des élus démocrates au Congrès américain ont rendu publiques vendredi de nouvelles photos émanant des légataires du criminel sexuel Jeffrey Epstein, qui montrent entre autres Donald Trump et Bill Clinton. Et d'autres choses (très) perturbantes. Voici les images les plus choquantes, prélevées à la source.

L'ex-prince Andrew, déchu de ses titres royaux face à la désapprobation croissante de l'opinion publique britannique concernant ses liens avec Jeffrey Epstein, apparaît aussi sur ces photos (réd: nous n'avons cependant pas trouvé de nouvelles images, parmi celles mises en ligne le 12 décembre. Plusieurs images avaient déjà été dévoilées.)

L'ancien président Bill Clinton apparaît lui aussi aux côtés de Jeffrey Epstein et sa complice Ghislaine Maxwell, qui purge actuellement une peine de vingt ans de prison pour exploitation sexuelle.

Bill Clinton, Ghislaine Maxwell et Jeffrey Epstein posant ensemble sur une photo, qui semble dater des années 1990 selon les médias américains. source: House Oversight Committee

Larry Summers, ministre des Finances sous Bill Clinton, Steve Bannon, l'un des grands idéologues du mouvement trumpiste Maga, ou encore l'acteur réalisateur américain Woody Allen y figurent également.

Steve Bannon, l'un des «idéologues» du mouvement pro-Trump Maga, en discussion avec Jeffrey Epstein. On voit aussi, sur cette image, une photo encadrée sur le bureau qui représente une femme couchée, dont le visage a été masqué. source: house oversight committee.

De même que Bill Gates, le cofondateur de Microsoft, et Richard Branson, fondateur du groupe Virgin.



Une photographie non datée provenant de la collection de photos émanant des légataires d'Epstein, qui montre Bill Gates et un pilote. Elle est publiée pour la première fois, sans plus de contexte que cela. source: House Oversight Committee

L'existence de liens entre ces personnes et le financier, retrouvé mort en 2019 dans sa cellule, d'un suicide selon les autorités, avant son procès pour crimes sexuels, était déjà connue. Et aucune des photos publiées vendredi ne semble dépeindre de comportement délictueux.

Larry Summers, ministre américain des finances sous Bill Clinton, et Jeffrey Epstein dans un avion. source: house oversight committee.

«Ces images troublantes soulèvent encore plus de questions sur Epstein et ses relations avec certains des hommes les plus puissants du monde», ont toutefois relevé les élus démocrates de la commission de surveillance à la Chambre des représentants, à l'origine de leur publication.

Leurs homologues républicains les ont a contrario accusés d'avoir «soigneusement choisi» les photos «pour créer un faux récit sur le président Trump».

Préservatifs Trump et sextoys

Parmi ces nouvelles images, on trouve des photos de jouets sexuels et de «préservatifs Trump» avec un emballage comportant un portrait dessiné de Donald Trump au-dessus de la mention «Je suis ENOOOORME».

Voilà les fameux préservatifs Trump dont les images viennent d'être rendues publiques... source: house oversight committee.

Interrogé sur les photos par la presse vendredi, Donald Trump a déclaré: «Je ne les ai pas vues. Mais tout le monde connaissait cet homme (Epstein), il était partout à Palm Beach. Il a des photos avec tout le monde.»

Autre image qui évoque le président américain: une «trumpkin» à son effigie, avec en dessous le fameux slogan électoral, qu'il brandit depuis ses débuts chez les Républicains.

A l'image des autres, on ne sait pas de quelle année date exactement la photo, mais on en déduit qu'elle a probablement été prise en période d'Halloween, et on peut supposer fortement que Trump faisait déjà de la politique, à ce moment, étant donné le slogan qu'on peut y lire. source: house oversight committee.

Palm Beach est en effet une ville cossue en banlieue de Miami, connue pour les célébrités qui y habitent. «Il y a des centaines et des centaines de personnes qui ont des photos avec lui. Ce n'est pas grand chose, je ne sais rien de tout ça», a ajouté le président américain.

Et maintenant les choses plus explicites — âmes sensibles, arrêtez de scroller. De nouvelles images de jouets sexuels ont en effet été révélées.

Des images d'objets sexuels font partie du dossier. source: house oversight committee.

On vous laisse deviner à quoi ce genre d'objet peut servir. source: house oversight committee.

Un image de texte d'avertissement, qui vient avec l'un des objets sexuels, ledit «le bâillon à large ouverture». Le message interpelle l'utilisateur quant aux risques de blessure voire de décès, si l'objet devait ne pas être utilisé «correctement». source: house oversight committee.

Aussi, on trouve dans le dossier des photos supplémentaires de la désormais tristement fameuse, et toujours complètement énigmatique... salle de dentiste. Entre autres images d'intérieur.

L'étrange salle de dentiste aux masques glaçants sur les murs, dont des images avaient déjà fait le tour des médias lors de précédentes salves de révélations. Des objets et meubles semblent emballés sous papier bulle, sous ce nouvel angle. source: house oversight committee.

Une «machine à massage» ou «système de thérapie par massage», comme indiqué sur l'appareil. On n'en sait pas plus sur cet objet ni son emplacement exact dans la propriété d'Epstein. source: house oversight committee.

Trump et six mystérieuses femmes

Trois photos parmi les 19 publiées vendredi montrent l'actuel président américain, dont une où il est entouré de six femmes portant ce qui semble être une couronne de fleurs hawaïenne. Le visage de ces femmes a été caché.

Voici Trump et les femmes mystères. Là aussi, il n'y a pas (encore?) plus d'explications, ni de révélations sur leur identité... et/ou leur âge. source: house oversight committee.

La deadline du 19 décembre approche

La mort de Jeffrey Epstein a alimenté d'innombrables théories du complot selon lesquelles il aurait été assassiné pour étouffer un scandale éclaboussant des personnalités de premier plan.

Après avoir promis durant sa campagne victorieuse de 2024 des révélations fracassantes, Donald Trump exhorte ses partisans depuis plusieurs mois à tourner la page, en qualifiant l'affaire de «canular» monté en épingle par l'opposition démocrate.

On l'a cité en début d'article, et on ne l'a pas oublié: voici le réalisateur et scénariste américain Woody Allen, en train de boire un petit verre convivial avec Epstein, et une femme dont l'identité a de toute évidence été protégée par le Comité. source: house oversight committee.

Après s'y être longtemps opposé, le président américain a dû se résoudre, en novembre, à promulguer une loi qui contraint son gouvernement à rendre public l'ensemble des documents dans l'affaire Epstein. Le ministère de la Justice a jusqu'au 19 décembre pour ce faire.

Toutes les images ci-dessus ont directement été téléchargées depuis le dossier open source mis à disposition par le Comité de surveillance de la Chambre des représentants des États-Unis.

