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L'astéroïde 1997 NC1 passera tout près de la Terre ce samedi

Ce gros astéroïde va passer si près dès la terre qu'il sera visible samedi

Un astéroïde pouvant atteindre 1,6 kilomètre de diamètre passera près de la Terre samedi. Aucun risque de collision n'est envisagé.
24.06.2026, 12:2424.06.2026, 12:24
Visible avec un petit télescope dans certaines régions, cet astéroïde géant offrira un spectacle rare aux passionnés du ciel. (image d&#039;illustration).
Un géant de l'espace passera près de la Terre samedi.Image: Shutterstock

Un astéroïde va passer à proximité de la Terre samedi sans risque de collision. Dans des régions où il fera nuit, il sera observable avec de petits télescopes ou de grosses jumelles, a indiqué l'Agence spatiale européenne (ESA) mercredi.

«Un passage rapproché de la Terre par un objet de cette taille ne se produit que toutes les quelques années, bien que, cette fois, la Lune brillante et proche puisse gêner son observation au moment» où l'astéroïde sera le plus près, prévient Juan Luis Cano, du bureau de défense planétaire de l'ESA, cité dans un communiqué.

On le connaît?

Découvert en 1997 et baptisé (152637) 1997 NC1, le corps rocheux a une taille d'environ 750 sur 1650 mètres, selon les calculs basés sur l'estimation de son albédo (la quantité de lumière solaire qu'il renvoie).

Selon d'autres estimations de cet albédo, il pourrait cependant être plus petit, précise l'ESA.

Quand sera-t-il tout près?

Il passera au plus près de la Terre samedi à 11h14 GMT (13h14 en Suisse), à la vitesse de 8,9 km/s. Il sera alors à 2 559 461 km de notre planète, soit 6,66 fois la distance entre la Terre et la Lune, rendant la probabilité d'impact nulle.

Ils ont fait une découverte «sans précédent» avec cette comète

L'astéroïde sera observable depuis les régions de l'hémisphère Nord pendant la phase d'approche, presque partout au moment du passage au plus près, et seulement depuis l'hémisphère Sud lorsqu'il s'éloignera de la Terre.

Dans les régions du monde où il fera nuit, il pourra être théoriquement admiré avec de petits télescopes, voire avec de grosses jumelles, indique l'ESA. (jah/ats)

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