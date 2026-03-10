Une femme feuillette un livre au Cachemire. Image: keystone

Voici 7 bénéfices de la lecture sur la santé

De nouvelles études tendent à prouver de très nombreux bienfaits de la lecture sur la santé, la concentration ou encore le stress.

Patrick Toggweiler

Des études scientifiques mettent régulièrement en lumière les effets négatifs de notre utilisation des smartphones, mieux vaudrait ouvrir un livre. Les recherches ont en effet démontré les nombreuses vertus de la lecture.

Réduction du stress

Petite mesure, grand effet, telle est la conclusion d’une étude menée en 2009 par l’Université du Sussex. Les participants ont été soumis à différentes situations stressantes. Des méthodes plus ou moins connues ont ensuite été testées pour atténuer leur stress. Et la lecture s’est avérée la plus efficace. Six minutes ont suffi à réduire le niveau de stress de 68% en moyenne. Elle devançait ainsi l’écoute de musique (61%), la consommation de thé (54%), la marche (42%) ou les jeux vidéo (21%). Une étude réalisée auprès d’étudiants au Canada aboutit à des conclusions similaires.

Meilleur sommeil

Dans le cadre d’une étude de l’Université irlandaise de Galway, 42% des participants ont déclaré mieux dormir après avoir lu quelques pages. Quinze à 30 minutes par jour suffisaient. On a mesuré la qualité du sommeil après une semaine. Les personnes qui avaient lu ont obtenu un résultat nettement supérieur à celui du groupe témoin, qui se couchait sans lire.

Espérance de vie plus élevée

On doit en outre une étude de longue durée à l'Université de Yale. Avec un panel de 3635 participants, elle a livré un résultat étonnant: la lecture prolonge la vie. Et ce, indépendamment du sexe, du niveau de formation, du revenu ou de l’état de santé. Les lecteurs assidus vivent en moyenne 23 mois de plus que les autres. Soit près de deux ans de différence.

Selon l’autrice principale, cette prolongation s’explique par davantage de souplesse intellectuelle, de perception sociale et d’intelligence émotionnelle. Pour en bénéficier, il faut lire au moins trois heures et demie par semaine. Point important: les livres ont un effet plus marqué que les journaux et les magazines.

Début précoce pour un cerveau plus performant

Les personnes qui se mettent tôt à lire régulièrement, au plus tard dès l’âge de 9 ans, présentent, preuves à l’appui, un cerveau plus performant. C’est ce que révèlent des scanners réalisés pour une étude chinoise portant sur 10 000 enfants américains. On n'a toutefois constaté cet effet que chez les bambins qui lisent par plaisir. Il n’était toutefois pas extrêmement significatif. L’étude le qualifie de «modéré». Les chercheurs ont observé «des surfaces et des volumes totaux plus importants du cortex cérébral. Cela concernait les zones temporale, frontale, insulaire et supramarginale, la région angulaire gauche, la région parahippocampique, la région occipitale moyenne droite, la région cingulaire antérieure, la région orbitale ainsi que le diencéphale ventral sous-cortical et le thalamus». Si ces termes vous paraissent obscurs, il ne vous reste simplement qu'à… lire l’étude.

Transmission neuronale renforcée

La lecture peut aussi transformer le cerveau des adultes. C’est ce qu'a démontré l’Université Emory à Atlanta. Les chercheurs ont réalisé un scanner cérébral quotidien chez les participants pendant 19 jours. Ils ont constaté que la lecture d’un thriller (Pompeii) agit à la manière d'un véritable entraînement. Ils ont mis en évidence une connectivité accrue dans les régions liées à la compréhension des récits et à la capacité à se mettre à la place d’autrui. Les modifications neurologiques restaient mesurables jusqu’à cinq jours après les sessions de lecture. Selon les chercheurs, le cerveau demeure dans un état de connectivité intense après la lecture.

Atténuation des sentiments dépressifs

Deux études distinctes de l’Université de Liverpool pointent du doigt des participants plus satisfaits de leur vie et moins sujets à des troubles dépressifs que les non-lecteurs. Chez ces derniers, le risque de symptômes dépressifs était supérieur de 28% à celui observé chez les lecteurs réguliers. Il est également apparu que l'appartenance à des clubs de lecture avait un effet positif significatif sur l’humeur de patients souffrant de dépression.

Ralentissement du déclin des fonctions cérébrales

A un âge avancé aussi, la lecture régulière engendre des bénéfices considérables. Elle peut prévenir le déclin progressif des capacités cognitives. Une étude longitudinale menée sur quatorze ans auprès de 2000 personnes de plus de 64 ans le prouve. Comparées aux non-lecteurs, les personnes lisant plus d’une fois par semaine présentaient un risque réduit de détérioration cognitive.

Adaptation en français par Valentine Zenker