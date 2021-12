sondage

watson a jugé (très fort) vos personnages Disney préférés

Nous avons établi le classement des personnages de Disney qui vous ont le plus marqué. Qui est le plus sexy en diable, le plus terrifiant ou encore celui qui vous agace? Voici les résultats pas (toujours) étonnants de notre sondage.

Chez watson, on adore vous demander votre avis. Après vos conseillers fédéraux préférés ou vos goûts pour la fondue, on s'est intéressé à un autre sujet de la plus haute importance: les personnages Disney qui ont bercé votre enfance (ou vous ont traumatisé).

Vous avez manqué ledit sondage? Le voici, on ne voudrait pas vous frustrer. Publicité Quel personnage Disney vous a marqué à vie? de Marine Brunner

Voici nos conclusions (attention, on ne vous promet pas beaucoup plus qu'une psychologie de comptoir).

Vous fantasmez sur Tarzan

Vous avez été 40% à le désigner «mâle le plus sexy». Devant Hercule (20%) et John Smith (16%). Ben oui forcément, plus ça déborde de muscles et de testostérone, plus ça vous plaît, hein. Coquins.

Mulan est votre héroïne incontestée

Sans aucun conteste, Mulan est considérée comme l'héroïne féminine la plus badass. Elle a raflé près de la moitié des voix. Pacahontas et Rebelle suivent, avec 25% et 20% des suffrages. Mais franchement, pour autant qu'elles soient intelligentes et fassent des merveilles avec une arme, on en est fans non?

Les plus mignons se partagent la vedette

Vous avez été nettement plus divisés pour élire le personnage Disney le plus chouuuuuuuuuuuuu. Wall-E, Polochon, Pascal et l'inoubliable Stitch se partagent la vedette avec près d'un quart des votes chacun. Mais là encore, je vous comprends: tant qu'ils ont de grands yeux globuleux et un air moyennement intelligent, on ne peut que les aimer ces p'tits trucs.

Vous méprisez complètement Aurore et Blanche-Neige

Sinon, il semblerait que les lecteurs de watson dévalorisent complètement le fait de s'endormir et d'être réveillée passivement par un prince charmant aux allures de jeune premier. Blanche-Neige et Aurore ont été élues «princesses les plus gnangnan» avec 39% et 31% des votes.

Il en faut peu pour être heureux

Si je vous ai mis la chanson dans la tête, ne me remerciez pas, ce sera une bonne façon de poursuivre cette journée. En tout cas, vous avez été nombreux à élire Baloo comme le «modèle à suivre dans la vie», avec 48% des voix. Timon et Pumba du Roi Lion le suivent, avec 39%. Dans les deux cas, on ne peut qu'adhérer à leur philosophie de vie. Hakunamatata.

Scar , élu maître incontesté du vice et de la perversion

Sans surprise, l'abominable Scar a été élu avec plus de la moitié des votes «Méchant le plus infect, pervers et vicieux». A côté, les autres figures maléfiques (Ursula, le Judge Doom ou encore la bien nommée Maléfique) n'ont rien pu faire. Faut dire que le fratricide et le meurtre d'enfants, c'est vraiment moche.

Vous choisiriez le chat d'Alice au Pays des Merveilles comme dealer

C'est vrai que, même sans avoir jamais consommé de drogue, on peut se faire une idée de l'effet grâce au chat d'Alice au Pays des Merveilles. A la question «le personnage qui vous donne l’impression d’avoir consommé du LSD», il a gagné avec 61% des voix, loin devant ses concurrents frappadingues.

Cruella d'Enfer est la nouvelle reine du shopping

Christina Cordula n'a qu'à bien se tenir. L'irremplaçable Cruella d'Enfer a été élue «fashion victim» de l'année avec un score honorable de 62%. C'est vrai qu'elle est super.

Sans surprise, c'est Bambi qui rafle la palme de la pitié

Bon, vous n'avez pas vraiment été originaux dans le choix du «pauvre bichet pitoyable qui vous a définitivement brisé le coeur». Vous l'avez choisi à 45%, devant Dumbo (28%), Koda (13%) et Quasimodo (11%). Rien d'autres que d'adorables orphelins, tous ont été séparés de leur maman pendant l'enfance. Qui a dit que Disney, c'était pour les fragiles?

L'ami que vous aimeriez avoir dans la vie: Mushu le dragon

Vous avez une nouvelle fois été plutôt unanimes dans le choix du copain et conseiller que vous aimeriez bien avoir à vos côtés dans l'existence: Mushu, le dragon un peu déphasé qui accompagne Mulan, a gagné le titre avec 60% des voix. A côté, Dory et le crabe Sébastien ont eu des résultats bien plus misérables.

Quant au personnage le plus crétin , difficile de choisir...

Vous avez eu beaucoup plus de peine à vous décider pour le personnage qui méritait un don de cerveau: entre Olaf, Simplet, les hyènes ou encore Gaston, chacun a récolté près de 25% des suffrages.

Le film le plus dérangeant ?

Ce sondage est dû à un traumatisme d'enfance personnel que je ne relaterai pas ici. En menant ce sondage, j'étais curieuse de savoir si j'avais été la seule à avoir la trouille de Monstres&Cie (d'autant que ledit traumatisme est encore prégnant aujourd'hui).

Ben visiblement, je suis toute seule: pour le choix du film «le plus profondément malaisan», Pinocchio gagne la mise à 45%. Et Monstres&Cie se place tout derrière, avec seulement 8%.

Et finalement, la palme de l'horreur est décernée à...

Mais oui, bien sûr! Qui dit d'autre que l'atroce sorcière de Blanche-Neige? Vous avez été 55% de la choisir comme «personnage qui a hanté vos nuits quand vous étiez enfant». Qu'on se le dise, Walt Disney avait quand même un grain pour placer une méchante pareille dans un film pour enfants.