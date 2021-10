Vidéo: watson

Une coupe du monde de ballons de baudruche? Oui, oui ça existe!

La «Balloon World Cup», première compétition internationale de ballons de baudruche a eu lieu vendredi 15 octobre dans un parc d’attractions de Tarragone en Espagne. Et c'étais hyper sérieux.👇

Les règles sont simples: chaque joueur doit frapper le ballon vers le haut et empêcher que celui-ci touche le sol. Au bout de 5 minutes, le joueur qui a le score le plus élevé remporte la partie. Ah et aussi, le terrain est rempli d'obstacles de la vie quotidienne, ce qui rend le jeu clairement plus compliqué. Allez, avouez que ça vous donne aussi envie de jouer?