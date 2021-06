Arrivé en parachute, un activiste manque de s'écraser dans le stade

Xherdan Shaqiri, le génie qu'on désespère d'attendre

Quand il traverse ses matches sans coups d'éclat, ce qui lui arrive de plus en plus souvent, «XS» n'est qu'un joueur moyen, presque inutile. Et si Vladimir Petkovic débutait sur le banc, ce soir face à l'Italie?

Stéphane Henchoz a toujours défendu les performances de Xherdan Shaqiri en équipe de Suisse. Mais depuis samedi et le match nul contre le Pays de Galles (1-1), il n'est plus très sûr de vouloir encore le faire. «Avant cette rencontre, cela ne faisait aucun doute, Shaqiri devait commencer la partie. Mais puisqu'il n'a rien apporté sur le terrain, ni avec le ballon, ni dans le repli défensif, la question de sa titularisation contre l'Italie se pose.»

Michel Pont est lui aussi saisi d'un doute. Ce …