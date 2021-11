Le choix (un peu ahurissant) d'un fan de Maradona... pour les prénoms de ses enfants

«C'est un jour où tellement de gens sont tristes à cause de Maradona. Moi aussi je suis triste, mais cela change tellement les choses», a-t-il expliqué. «Pour moi, ce 25 novembre sera toujours l'anniversaire de la mort de Diego (Maradona), mais il sera aussi à l'avenir l'anniversaire de mon fils». (ats/mbr)

Comme dit l'adage: tout vient à point à qui sait attendre. Jeudi soir, Walter Rotundo a confirmé à l'AFP que le bébé «Diego Amado» (Diego bien-aimé) était bien né dans l'après-midi à Buenos Aires. Un beau bébé de 4,05 kilos, qui se porte bien comme sa maman, et rejoindra ses soeurs d'ici dimanche au domicile familial.

Il y a dix ans, à la naissance de ses jumelles nées d'une précédente union, il lui avait envoyé une photo en lui expliquant que leurs prénoms constituaient un hommage. Le champion avait répondu en renvoyant une photo de lui-même, tenant cette photo de Mara et Dona. Une image que Walter s'est fait tatouer dans le dos.

C'est le cas de Walter Rotundo. Jeudi, jour du premier anniversaire de la mort du légendaire joueur de foot Diego Maradona, cet Argentin de 39 ans est devenu papa d'un petit « Diego ». Petite précision: ses deux grandes soeurs, âgées de 10 ans, s'appellent... Mara et Dona.

Un papa Argentin a voulu faire une petite blague: son dernier fils, baptisé Diego, a rejoint ses deux grandes sœurs, Mara et Dona. Vous avez pigé?

