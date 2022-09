Le frère Mathias Pogba et quatre hommes ont été incarcérés

Les implications dans les extorsions dénoncées par le footballeur Paul Pogba commencent à se dessiner avec la mise en examen et l'incarcération samedi de son frère aîné Mathias Pogba et de quatre hommes.

Paul Pogba (au centre) et ses frères Florentin à gauche, Mathias à droite ainsi que leur mère célébraient en 2018. Image: EPA

Mathias Pogba, 32 ans, a été mis en examen pour extorsion en bande organisée et participation à une association de malfaiteurs criminelle, a précisé une source judiciaire. Selon une source proche de l'enquête, il a été placé sous le statut plus favorable de témoin assisté pour les faits de séquestration dans la nuit du 19 au 20 mars. Il a été placé en détention provisoire.

«Nous allons contester cette décision», a immédiatement réagi sur BFMTV son avocat Yassine Bouzrou.

Question de séquestration

«La justice constate que l'infraction la plus grave reprochée (la séquestration) ne concerne pas mon client, et malheureusement, on a une décision qui va à l'encontre d'un dossier», a-t-il ajouté.

«Il s'agit d'un individu qui n'a jamais fait parler de lui, qui a un casier judiciaire vierge, qui n'est pas un voyou, qui est présumé innocent», a-t-il rappelé, estimant qu'il n'avait «commis aucune infraction pénale».

Devant le juge des libertés et de la détention (JLD), Mathias Pogba, carrure massive dans un survêtement gris clair, a semblé très concentré.

Détention provisoire

Les quatre autres suspects, des proches des frères Pogba âgés de 27 à 36 ans, ont été mis en examen notamment pour extorsion avec arme, séquestration en bande organisée et association de malfaiteurs criminelle.

Trois d'entre eux ont été placés en détention provisoire. Le quatrième a sollicité un délai et a été incarcéré provisoirement dans l'attente du débat devant le JLD, a ajouté la source judiciaire.

Lors de leurs gardes à vue débutées mardi et mercredi à l'Office central de lutte contre la criminalité organisée (Oclco), les cinq suspects ont dit être «victimes d'individus dont ils refusent de donner les noms», a expliqué une autre source proche de l'enquête. Mais, «ils se contredisent et mentent», a-t-elle affirmé. (ats/myrt)