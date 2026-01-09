La piste d'Adelboden à quelques jours des courses bernoises. image: Keystone

Une directive de la Fédération de ski irrite Adelboden

La Fédération internationale de ski (FIS) réclame des pistes plus souples, mais Toni Hari, responsable du tracé d’Adelboden, ne l’entend pas de cette oreille. Cette année encore, il proposera aux athlètes des conditions glacées.

Sebastian Wendel

Plus de «Sport»

Si Marco Odermatt s’impose ce samedi, il égalera le record de l’illustre Ingemar Stenmark, cinq fois vainqueur en géant à Adelboden. Cela ne déplairait pas à Toni Hari.

Depuis 32 ans, ce paysan est en charge de la préparation de la mythique Chuenisbärgli. Il raconte avec humour comment il a accédé à cette responsabilité. «Je suis tombé dans ce rôle un peu comme la Vierge sur l’enfant», dit-il en riant.

«Quand j’étais petit, je rêvais de devenir coureur. Plus tard, j’ai suivi la formation de moniteur de ski avec Hans Pieren. Lorsqu’il est devenu directeur de course, ici à Adelboden, il m’a demandé si je voulais m’occuper de la piste. Depuis, je fais partie du cirque de la Coupe du monde, mais dans un rôle très différent de celui que j’avais imaginé.» Toni Hari

Toni Hari, responsable des pistes à Adelboden. image: dr

Alors que Marco Odermatt et ses concurrents ne restent sur la piste que 70 secondes par passage, les préparatifs pour le spectacle débutent deux mois à l’avance. Mi-novembre, les températures à Adelboden sont généralement assez basses pour lancer les canons à neige. Sur la Chuenisbärgli, la production de neige artificielle dépend des remontées mécaniques, mais Toni Hari, en tant que responsable du tracé de Coupe du monde, est présent dès le départ, comme observateur attentif et assistant. La première phase nécessite une longue période de froid pour générer la neige artificielle.

Cette année, la météo a été favorable: les canons à neige ont fonctionné pendant 110 heures d’affilée, produisant de la neige pour les 36 000 mètres carrés de piste. D'après Toni Hari, il faut environ 1 000 litres d’eau par mètre carré, soit près de 40 millions de litres au total. L’eau provient de deux ruisseaux, dont la température doit être légèrement augmentée, pour ne pas être trop froide pour les canons.

Odermatt remportera-t-il le géant d'Adelboden pour la cinquième fois de sa carrière? image: keystone

Pour savoir quand répartir les énormes tas de neige sur la piste, Hari s’appuie sur sa longue expérience: «Par temps chaud, il faut attendre le plus longtemps possible».

«Mon instinct me donne le signal. C’est ancré en moi, en tant qu’agriculteur habitué à dépendre de la météo tout au long de l’année» Toni Hari

Ces quantités énormes sont le résultat des directives de la Fédération internationale de ski: selon l'instance, une piste de Coupe du monde doit avoir une épaisseur de 60 centimètres. Comme la neige artificielle, une fois préparée, donne plus de matière que la neige naturelle, il est devenu impensable de créer une piste sans base artificielle. Après répartition et compactage, il ne reste qu’environ 10% de neige naturelle, estime Hari. Pour recouvrir les 1,2 kilomètre de piste, large de 30 à 50 mètres, il faudrait qu'il tombe six mètres de neige sans aucune interruption. Autant dire impossible.

En 1999, Adelboden s’est doté d’un système d’enneigement artificiel, permettant de constituer des réserves de neige pour pallier d’éventuelles périodes de chaleur avant le week-end de course.

L’année précédente, l’annulation des épreuves avait été envisagée, avant que 450 camions chargés de neige en provenance du col du Grimsel ne permettent finalement de maintenir la compétition. Toni Hari se souvient: «A l’époque, la piste n’avait besoin que de 30 centimètres d’épaisseur».

«Une telle opération serait toutefois impensable aujourd’hui pour des raisons environnementales » Toni Hari

La préparation de la piste de Coupe du monde débute à l'automne. image: Karin Hofer/NZZ

Le responsable des pistes, âgé de 58 ans, garde également un souvenir marquant de l’édition 2023: quelques jours avant le week-end de course, les images de la montagne entièrement verte ont fait le tour du monde. Une piste de Coupe du monde ici? Impensable, se disait le profane. Même Hari, pourtant expérimenté, a dû ravaler sa salive lorsqu’il a découvert la piste le lundi précédant les épreuves: «Tout avait fondu, et puis il y a eu cette pluie continue. La nuit, je me suis enfoui sous la couverture pour ne pas l'entendre tomber». Rongé intérieurement par de sérieux doutes, il affichait toutefois un visage serein à l'extérieur.

Après des heures d’enneigement artificiel et des tonnes de sel, le géant et le slalom ont enfin pu se dérouler dans des conditions équitables. Toni Hari a alors ressenti une satisfaction comme jamais au cours de ses 32 années à la tête des pistes. Il se souvient: «C’était le meilleur week-end de course de ma carrière. Construire une piste de Coupe du monde dans de telles conditions était une performance vraiment impressionnante».

Adelboden réussit chaque année à offrir des conditions équitables. image: keystone

Le manque de neige à 1 300 mètres d’altitude n’est cependant pas le seul facteur qui influence le travail de Toni Hari: les exigences changeantes de la FIS pèsent également sur lui. Outre la profondeur de 60 centimètres requise, la tendance est, depuis le début de la saison, aux pistes plus souples, pour plus de sécurité pour les athlètes. Hari a un avis très clair à ce sujet:

«Pour moi, une piste trop souple est une mauvaise piste. Et à mon sens, une mauvaise piste n’est pas plus sûre qu’une bonne. Personne ne m’a encore fourni d’argument convaincant pour expliquer pourquoi nous devrions rendre les pistes moins glacées qu’auparavant ici à Adelboden. Avec un budget de huit millions, nous avons aussi l’obligation de faire en sorte que les courses puissent se tenir. Sous ma direction, nous n’avons dû annuler que trois fois. J’ai dit au directeur des épreuves de la FIS, Markus Waldner: "Dans quelle autre station de Coupe du monde trouves-tu un tel ratio?"»

Toni Hari

Le revêtement de la Chuenisbärgli sera, cette année encore, aussi dur et compact que d’habitude. Hari reste donc serein malgré la hausse des températures et les chutes de neige: «Ce qui tombe sur la piste, nous le repoussons. Tout est désormais prêt. Même après 32 ans, j’attends toujours les épreuves avec impatience».