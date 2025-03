Vidéo: twitter

«Darius Rochebin a une demi-molle quand il parle de Poutine»

Vendredi dans Le Figaro, mais aussi samedi soir dans l’émission de Léa Salamé, Fabrice Luchini a glissé un petit tacle dans le tibia de la star romande de la chaîne LCI, tout en rappelant qu’il aime bien ce journaliste pour son «côté suisse, gauche tranquille avec de l’oseille».

Quand Fabrice Luchini ouvre la bouche, c’est toute la société et le monde actuel qui passent à la broyeuse poétique. Dans une grande interview à Figaro Magazine, vendredi, ça n’a pas manqué. Le fantasque comédien avoue «faire le pari de la résistance à notre époque, sa médiocrité et sa laideur». Au moins, ça a le mérite d’être clair.

Alors qu’il fait salle comble depuis plus d’un an, sur scène, avec sa lecture de Victor Hugo, ce grand angoissé considère son public culturellement «minoritaire», face notamment aux grands-messes du rugby, qu’il adore. Selon lui, remplir une salle «avec un tel spectacle, c’est miraculeux». Et la maire de Paris de se prendre une balle perdue au passage:

«Parce que, braver la pluie, le froid et les rues du Paris de Madame Hidalgo transformées en enfer pour venir se suspendre, non pas à ce que je dis, mais au propos dont j’ai la responsabilité, c’est un geste exceptionnel» Fabrice Luchini, dans Figaro Magazine

Si le théâtre lui permet donc de «résister à l’époque», il ne peut pourtant s’empêcher de regarder la télévision «encore plus d’une heure trente par jour». Un véritable téléphage, comme le décrit Le Figaro. Sa nouvelle passion? «Les restaurations de vieilles voitures, une émission fascinante sur RMC Découverte qui s’appelle “Vintage Mecanic”». Il arrive aussi que Luchini guigne les chaînes d’information en continu, souvent pour lever les yeux au ciel. Et quand il zappe sur LCI, c’est le célèbre journaliste suisse qui en fait les frais:

«Je regarde de temps en temps Darius Rochebin sur LCI. On le sent assez excité à l’idée que, dans l’heure qui vient, Poutine va peut-être appuyer sur le bouton atomique…» Fabrice Luchini, à propos du journaliste romand.

Le comédien évoquait ici la tendance des médias à brandir la fin du monde à chaque recoin d’actualité: «Au risque d’incarner la phrase de Nietzsche: “Les journaux, c’est la fausse alerte permanente”».

Samedi soir, comme s’il n’avait pas encore assez titillé le journaliste romand de LCI, Luchini en a remis une couche chez Léa Salamé, dans «Quelle Epoque!». Autour de la table, notamment, le confrère David Pujadas. Après avoir rappelé à sa manière (dans une énième pique politique) qu’il est de droite, en clamant qu’il aimerait «être de gauche, mais cela demande des qualités humaines que je n'ai pas», le génial porte-parole de Victor Hugo a glissé Rochebin dans la discussion.

«Si les choses marchent moins pour moi, j’irai chez LCI, avec Rochebin» Fabrice Luchini

Pourquoi? «Rochebin, lui, il a une demi-molle quand il annonce que Poutine va peut-être appuyer sur le bouton (nucléaire)» Fabrice Luchini

Mais encore? «Il passe son temps à dire: non, mais, attendez les téléspectateurs, ce n’est pas impossible qu’il y ait la guerre mondiale dans deux heures et quart» Fabrice Luchini

Avant de passer à autre chose, le comédien avouera tout de même sur le plateau de Salamé qu’il «l’aime bien» Rochebin, et que c’est «un très bon journaliste». Sans oublier «ce côté suisse, ce côté y a de l’oseille à gauche, tranquille».

Bref, du Luchini tout craché, non?