Covid et tourisme: «Le délai pour nous adapter est beaucoup trop court»

Comment le tourisme accueille les annonces du Conseil fédéral de ce vendredi? Pas très bien… La question des tests payants et leur arrivée soudaine déplaisent.

L’homme a de nombreuses casquettes. Il est propriétaire et directeur de la station touristique des Préalpes du Moléson, en Gruyère, qui comprend des remontées mécaniques, quatre restaurants et de nombreux chalets et appartements de vacances. Il est membre du comité des Remontées mécaniques suisses et du Magic Pass, cet abonnement commun à 40 stations.

Bref, Antoine Micheloud a une vision très large de la situation dans la restauration, dans le tourisme et les loisirs. Alors que le Conseil …