La Suisse a un incroyable talent (et ça dérange)



Image: Watson

Le shaker

La Suisse a un incroyable talent, un autre, pis un autre (et ça dérange)

Vous avez passé la journée sous votre duvet sans 4G? Calmez-vous: voici une gorgée d'infos essentielles pour ne pas passer pour un asocial à l'apéro.

🇨🇭L'autre Swiss made 🔫

La Suisse fabrique bien plus que des montres et du chocolat. Ce mercredi, le Secrétariat d’Etat à l’économie annonce «fièrement» des exportations de matériel de guerre pour plus de 900 millions de francs en 2020. C'est un record depuis l'introduction de la statistique en 1983.

Les véhicules blindés sont un must de la quincaillerie helvétique. Mais aussi les systèmes de défense contre les drones, les installations de démagnétisation ou du matériel de protection pour le désamorçage de corps explosifs.

Les plus grosses commandes en francs:

Le Danemark pour 160,5 millions 🇩🇰

L’Allemagne pour 111,8 millions 🇩🇪

L’Indonésie pour 111,6 millions 🇵🇱

Le Botswana pour 84,9 millions 🇧🇼

La Roumanie pour 59,2 millions 🇹🇩

🇨🇭Ferait-on des jaloux ? 🇺🇳

L'ONU a dit «regretter profondément» l'interdiction du voile intégral en Suisse, qui va «marginaliser» davantage les musulmanes et les «exclure de la vie publique».

«La Suisse rejoint le petit nombre de pays où la discrimination active contre les musulmanes est sanctionnée par le droit»

Le Haut-Commissariat dénonce une campagne «aux tonalités xénophobes». Et l'ordre public? Et la liberté d'interdire? «De vagues justifications» ne peuvent être considérées comme légitimes, a insisté une porte-parole.

🇨🇭Encore nous 🎾

Après les véhicules blindés et les élastiques de jambe, la Suisse vend du rêve au monde entier avec le retour à la compétition de Roger Federer, programmé ce mercredi à Doha (rendez-vous sur watson.ch/fr avec les analyses en direct d'Yves Allegro).

Alerte ! Roger Federer est bien arrivé à Doha 🥳



(🎥 @atptour) pic.twitter.com/yqlSOBB0hy — We Are Tennis France (@WeAreTennisFR) March 6, 2021

Mieux (ou pis pour nos pourfendeurs): RF pourrait étrenner une paire de «On Running», une marque de chaussures 100% suisse dont unser Roger est devenu actionnaire, designer, et essayeur.

Et ce soir ? 🌄

Image: KEYSTONE

Puisque nous habitons le plus beau pays du monde, autant en profiter. L'Agence télégraphe suisse nous apprend que le chemin des Lanternes à Crans-Montana accueille chaque soir des centaines de pèlerins ébaubis, à tel point que les Covid-Angels ont dû déployer leurs ailes.

Le parcours, inspiré du conte «Le Berger et l'Etoile Bella Lui», sillonne les montagnes enneigées sur deux kilomètres entre le lac de la Moubra et l'Etang Long, jalonné de lampadaires tous les dix mètres.

C'est déjà la fin du Shaker

Et moi je file m'entraîner.

