Parties de chasse pour UBS et vilaines histoires de princesse



Image: Shutterstock

Le shaker

Parties de chasse et histoires de princesse

Vous avez passé la journée dans une cave sans 4G? Calmez-vous: voici une gorgée d'infos essentielles pour ne pas passer pour un ermite à l'apéro.

C'est quoi Le Shaker? Un résumé de l'actualité du jour, mixé par la team watson et à boire cul sec vers 17h du lundi au vendredi.

🇫🇷 UBS mauvais chasseur?

Le procès en appel de la grande banque a commencé ce lundi à Paris. Si vous avez raté la première manche: il s'agit de contester une amende record de 4,5 milliards d'euros pour évasion fiscale. Un jugement prononcé en février 2019 en pleine montée des gilets jaunes (on dit ça comme on aurait pu dire en plein carnaval de Monthey).

Si vous avez raté le début: Vidéo: RTS

En très gros, il s'agit de déterminer si les parties de chasses organisées par UBS France servaient à choyer des clients fortunés ou à les convaincre de planquer leur argent en Suisse. Selon la banque, il n'y a aucune preuve de démarchage illégal. Selon le Tribunal correctionnel de Paris, il y a une pratique «structurée, systémique, et ancienne».

Chasse aux sorcières «Ce procès est celui de trois ennemis: la Suisse, la banque et les fraudeurs fiscaux toujours cités mais jamais présents»

Quelques chiffres pour faire l'intelligent avec les potes:

L'amende est de 3,7 millards d'euros + 800 millions de dommages et intérêts à l'Etat français.

+ de dommages et intérêts à l'Etat français. UBS a provisionné 450 millions d'euros pour régler ce litige, et pas un sous de plus.

pour régler ce litige, et pas un sous de plus. La banque a refusé un règlement à l'amiable pour 1,1 milliard d'euros.

Le montant de l'amende se fonde sur les avoirs ET NON sur les soustractions fiscales des quelque 3900 clients français qui détenaient un compte non déclaré en Suisse. C'est précisément ce calcul que conteste UBS, sur la base d'une jurisprudence.

qui détenaient un compte non déclaré en Suisse. C'est précisément ce calcul que conteste UBS, sur la base d'une jurisprudence. Pour des faits similaires, UBS a écopé d'une amende de 780 millions de dollars aux Etats-Unis.

aux Etats-Unis. En 2020, UBS a dégagé un bénéfice net de 6,63 milliards de dollars, en hausse de 54% par rapport à l'exercice précédent.

👸 Cendrillon a le bourdon💂

Les petites filles qui se sont endormies dimanche avec une histoire de princesse se sont réveillées lundi avec le récit d'un cauchemar, celui que Meghan Markle, épouse métisse du prince Harry, a livré à l'intervieweuse star Oprah Winfray sur CBS.

Désormais «réfugiée» avec son mari aux Etats-Unis, l'Américaine a confessé des pensées suicidaires «constantes, terrifiantes, réelles et très claires» quand elle était princesse. Elle aurait eu vent «de conversations et d'inquiétudes» au sein de la famille royale sur la couleur de son futur enfant - «sa peau sera-t-elle foncée quand il naîtra?» Révélations, encore, sur un soutien psychologique qu'elle aurait sollicité à plusieurs reprises et que l'appareil monarchique lui aurait refusé au motif que «ce ne serait pas bon pour l’institution».

On a tant seriné cette histoire de princesse devenue respectable et bienheureuse; en réalité le souffre-douleur d'une matrone acariâtre dont le karma est de mener une vie de château aux frais de la princesse (l'autre) pour la postérité d'un royaume improbable. Et si on donnait enfin de saines lectures aux petites filles?

👩‍❤️‍💋‍👨On divise tout par deux ...

«Pour une fiscalité équitable.» C'est ce que réclame une initiative populaire déposée expressément en cette Journée internationale des droits des femmes. Le texte milite en faveur «d'une imposition individuelle indépendante de l'état civil». En clair? Tout le monde y gagne si chacun paie sa part dans le couple.

🙍‍♀️...mais si on sait compter

Ce comité d'initiative a vraiment bien choisi sa journée puisque, peu après, Cesla Amarelle a promis de rendre les maths plus attractives et féminines (oui, texto) dans les écoles vaudoises - au cas où les femmes ne seraient pas capables de remplir leur fiche d'impôt. (Voir plus haut, hein.)

Mais comment Christine Lagarde et Janet Yellen ont-elles fait pour accéder à la présidence des banques centrales avec des maths aussi ennuyeuses et machistes?

✈️ + 🐈‍⬛ = problème

Parce que les histoires avec des animaux font du bien, voici celle d'un chat belliqueux qui s'est introduit dans le cockpit d'un avion de la compagnie Tarco Airlines; tellement belliqueux que le pilote a dû opérer un atterrissage d'urgence. Encore un coup des mouvements écologistes?

Image: Shutterstock

Et ce soir ? 😇

A 19 h 06 sur Léman Bleu, il y a «Genève à Chaud», l'émission rituelle de Pascal Décaillet. Quelque chose nous dit que l'on va y parler d'un homme qui a tout laissé tomber, même la cravate, pour aider le peuple (non ce n'est pas l'Abbé Pierre, mais presque).

C'est déjà la fin du Shaker

Et moi je file regarder Chasse & Pêche, pour devenir banquier.

Image: giphy

