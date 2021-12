Les vaccins produisent une réponse immunitaire plus faible contre Omicron

Des chercheurs de l'Africa Health Research Institute, en Afrique du Sud, avaient publié, mardi, des données préliminaires sur l'efficacité du vaccin Pfizer-Biontech contre Omicron. Selon un communiqué, les résultats suggèrent que le variant du virus échappe à la réponse en anticorps des personnes vaccinées deux fois. Chez les personnes vaccinées qui ont été infectées en plus, une réponse anticorps considérable a pu être mesurée . Ces résultats n'ont pas encore été publiés dans une revue spécialisée. (jah/sda)

Selon les données de Sandra Ciesek, la réponse des anticorps contre Omicron est considérablement réduite par rapport au variant Delta et, fait nouveau, il y a également une réduction de ces anticorps chez les personnes ayant reçu un rappel vaccinal. Toutefois, ces résultats sont encore à prendre avec des pincettes pour l'heure. Ces données n'ont pas encore été évaluées par des pairs et n'ont pas été publiées dans une revue spécialisée.

Pour étudier l'effet d'un vaccin contre une variante donnée du Sars-CoV-2, les chercheurs effectuent généralement des tests dits de neutralisation. On regarde combien d'anticorps qu'un vacciné a dans le sang peuvent se lier au variant du virus et ainsi la neutraliser. Mais cela ne permet pas de déterminer la protection effective des personnes vaccinées, car cela nécessite des études cliniques avec des milliers de sujets ou des évaluations de l'évolution de l'infection.

La veille, des experts sud-africains avaient déjà présenté des données similaires selon lesquelles la réponse des anticorps contre Omicron était plus faible chez les personnes vaccinées.

