Vue du siège de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) à Genève. bild: keystone

Interview

«Nous devons nous écarter de l'idée que tout sera terminé après Omicron»

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) joue un rôle capital dans la lutte mondiale contre les pandémies. Mais certains pays riches, comme la Suisse, continuent à ignorer fréquemment ses recommandations. Interview avec son directeur du département Santé et partenariats multilatéraux.

Dennis Frasch Suivez-moi

Monsieur Silberschmidt, pensez-vous que les pays industrialisés comme la Suisse sont égoïstes?

Gaudenz Silberschmidt: Qu'est-ce qui vous fait dire cela?



Parce qu'ils ignorent souvent tout simplement les recommandations de l'OMS, comme par exemple une distribution équitable des vaccins.

Les recommandations de l'OMS ne sont pas simplement ignorées. Mais la tâche principale de la politique dans chaque pays est d'abord de regarder sa propre population. Les tendances égoïstes sont en partie nécessaires et justes, mais elles vont parfois trop loin. Il serait toutefois faux de dire que les États du monde ne coopèrent pas. Il existe une grande coopération internationale, menée par l'OMS.

«En Suisse, l'OMS est relativement peu considérée sur le plan politique et médiatique»

La Suisse est-elle aussi de la partie?

Dans d'autres pays, l'OMS est la première source d'information en matière de Covid. En Suisse, elle apparaît tout au plus en marge. Je partage également cette observation. Tant sur le plan politique que médiatique, l'OMS est comparativement peu prise en compte en Suisse.

La Suisse est donc égoïste.

Non. La Suisse participe également aux efforts de l'OMS. Il y a bien sûr des domaines où la collaboration ne fonctionne pas très bien. Mais dans de nombreux autres domaines, qui n'attirent peut-être pas autant l'attention des médias, la collaboration se passe bien.



«Nous ne vivons pas seulement une pandémie, mais aussi une infodémie»

Pouvez-vous me donner un exemple?

La manière dont nous parlons du Covid s'y prête bien. Au début de la pandémie, ma fille a dit que des termes comme «Covid» ne s'imposeraient pas. Aujourd'hui, tout le monde parle de Covid ou d'Omicron. Le langage commun qui s'est imposé vient de l'OMS. On l'oublie vite. Si l'OMS n'existait pas, tous les Etats parleraient différemment du virus, on n'aurait aucune idée de l'efficacité ou non de tel ou tel vaccin, on n'aurait aucune idée des variants qui circulent actuellement dans le monde. La Suisse en profite aussi.

Et où la coopération laisse-t-elle à désirer?

Certaines mesures que nous recommandons ne sont pas appliquées par les pays. Ou alors, contrairement à nos recommandations, elles sont mises en œuvre. Depuis le début de la pandémie, nous avons par exemple mis en garde contre une trop grande focalisation sur les mesures frontalières. Celles-ci n'ont de sens que si le virus ne circule pas d'un côté. Ensuite, elles ne servent plus à grand-chose.

Bild: zvg

Qui est Gaudenz Silberschmidt? Gaudenz Silberschmidt est directeur du département Santé et partenariats multilatéraux de l'Organisation mondiale de la santé (OMS). Il a grandi dans le canton de Zurich et a étudié la médecine et les sciences politiques. Avant de travailler pour l'OMS, il a dirigé le département des affaires internationales de l'Office fédéral de la santé publique (OFSP).

De telles mesures seraient très appréciées par certains camps politiques. La politisation du Covid est-elle un problème?

Vous abordez ici deux thèmes différents. Les mesures telles que les fermetures de frontières sont populaires, car elles permettent de donner l'impression de faire quelque chose, sans que la population locale n'en souffre. La fermeture des frontières donne l'impression que le problème vient de l'extérieur.

Quel est l'autre sujet?

Le problème concret de la politisation du Covid réside dans la diffusion de fausses informations et la mise en doute des bases scientifiques. C'est un phénomène particulièrement prononcé en région alémanique et dans des pays comme les États-Unis. C'est pourquoi je dis souvent que nous n'avons pas seulement une pandémie, mais aussi une «infodémie».



Que fait l'OMS contre cette «infodémie»?

En collaboration avec Google, nous avons par exemple réussi à ce que, lors d'une recherche Covid, des informations fiables de l'OMS ou des autorités sanitaires nationales apparaissent toujours en premier lieu.

Revenons à la distribution des vaccins. Pourquoi les États riches ont-ils tout simplement ignoré vos recommandations?

L'équité en matière de vaccination est effectivement un problème. La vaccination de tous dans le monde, les pays riches comme les moins riches, est essentielle, tant au niveau mondial que pour chaque État.

C'est pour cela que le programme Covax a été créé. Mais cela a été un échec retentissant.

Je ne dirais pas cela. Le verre est à la fois à moitié plein et à moitié vide. Le programme Covax est à la fois un énorme succès et un tout petit. Oui, des pays riches se sont procuré neuf milliards de doses. Mais Covax a également permis de distribuer un milliard de doses à des pays à revenus faibles ou moyens. C'est un énorme succès. Il n'y a jamais eu de distribution aussi rapide et aussi solidaire. Malgré tout, je suis d'accord avec vous, c'est encore beaucoup trop peu.



L'idée derrière ce programme était que tous les pays se procurent leurs doses de vaccin auprès de Covax et que celles-ci soient ainsi réparties de manière équitable dans le monde entier. Pourquoi cela n'a-t-il jamais eu lieu?

Les politiciens sont élus dans leur propre pays, pas par la population mondiale. C'est un des facteurs.

Et quel l'autre facteur?

Vous devez voir la complexité d'un tel programme. En tant que vice-directeur de l'OFSP, j'étais responsable de l'achat des vaccins contre la grippe aviaire et porcine. A l'époque déjà, nous avons essayé d'organiser une transmission équitable. Le moins que l'on puisse dire, c'est que cela s'est avéré être un fiasco. Cela n'a pas du tout fonctionné. Si je compare maintenant avec la rapidité et l'efficacité de Covax, je dois dire que la communauté mondiale a fait des progrès considérables.

Que faut-il faire pour que cela fonctionne encore mieux lors d'une prochaine pandémie?

Nous travaillons déjà à un accord de droit international pour que la distribution fonctionne encore mieux en cas de prochaine pandémie.

Covax a été mis en place avant le début de la campagne de vaccination et signé par la plupart des pays. Pourtant, les pays riches se sont emparés de toutes les doses disponibles au début. L'équité en matière de vaccination n'est-elle pas tout simplement une utopie?

L'accord de Paris sur le climat est-il une utopie? Bien sûr, il faut déplorer que trop peu de choses soient faites pour lutter contre le changement climatique. Mais sans l'accord sur le climat, on en ferait encore moins. Il en va exactement de même pour la distribution des vaccins. De plus, il n'y a pas que les pays riches qui se comportent de manière non solidaire.

Qu'est-ce que vous voulez dire?

Le Serum Institute of India, le plus grand producteur de vaccins au monde, ne pouvait plus exporter parce que l'Inde avait décrété un arrêt des exportations. Nous en avons tiré la leçon qu'il fallait encourager la production régionale de vaccins. Nous travaillons déjà à la création d'un centre en Afrique du Sud.

«Il est frustrant de voir des politiciens populistes ignorer nos directives»

Pour pouvoir produire régionalement, les brevets sur les vaccins devraient être libérés. Les pays pharmaceutiques comme la Suisse s'y opposent également depuis plus d'un an.

Les brevets ne sont qu'une pièce du puzzle. L'OMS est certes d'avis qu'il faut des exceptions d'urgence. Certains groupes pharmaceutiques assurent en outre qu'ils ne libéreront pas leurs brevets, mais qu'ils ne les revendiqueront pas non plus. Mais il faut plus qu'une simple libération des brevets: il faut des capacités de production accrues, des transferts de technologie et des autorités d'homologation renforcées, afin que les vaccins puissent être utilisés plus rapidement. Sur tous ces chantiers, l'OMS est en première ligne.

Tout cela est bien beau, mais l'égoïsme de certains États les freine. Pourquoi?

C'est une question sociale fondamentale: pourquoi la politique n'est-elle pas en mesure de faire ce qui est manifestement juste? Nous plaidons depuis longtemps pour que la notion d'égoïsme soit repensée. Car l'égoïsme, s'il est mis en pratique de manière pertinente, aurait des conséquences positives. L'idée égoïste de protéger sa propre population signifierait en effet qu'en cas de pandémie, il faudrait vacciner non seulement sa propre population, mais aussi toutes les autres. Sinon, de nouveaux variants telles qu'Omicron peuvent apparaître et mettre à nouveau en danger la protection de sa propre population.

Ce manque de discernement ne vient-il pas simplement du fait que l'OMS manque de légitimité ou de pouvoir?

Nous ne manquons pas de légitimité. Nous sommes actuellement l'organisation la plus citée dans les médias mondiaux. Lorsque nous sommes cités dans un texte, la plupart des gens ne le prennent pas comme l'opinion d'une organisation dont le siège est à Genève, mais comme une vérité.

Mais il y a une différence entre des civils qui considèrent votre opinion comme une vérité et une politique qui ignore malgré tout votre opinion.

C'est vrai. Mais ce n'est pas le rôle de l'OMS de faire de la politique. Notre tâche est de créer des directives scientifiquement fondées. La tâche de la politique est d'appliquer ces directives en les adaptant aux régions. Un pays où l'incidence est très faible ne le fera évidemment pas de la même manière qu'un pays au milieu d'une grande vague. Mais vous avez raison: ce n'est pas toujours le cas et oui, nous manquons effectivement de pouvoir. Il est frustrant de voir des politiciens populistes ignorer nos directives.



«Si nous avions travaillé ensemble en tant que communauté mondiale, la pandémie pourrait déjà être terminée»

Dans quelle mesure manquez-vous de pouvoir?

Le monde fonctionne actuellement de telle sorte que nous avons beaucoup moins de pouvoir qu'un gouvernement, par exemple. Nous avons certes une forte influence, mais nous sommes également sous-financés et n'avons par conséquent pas assez de ressources pour faire tout ce que notre mandat exige en réalité.

Un budget de trois milliards est donc insuffisant?

Le canton de Vaud a un budget de santé plus élevé que le nôtre (près de 4,2 milliards de francs, ndlr). Sur ces trois milliards, seuls 16% sont des cotisations de membres, le reste se compose de contributions volontaires.

À votre avis, quel devrait être le budget de l'OMS?

Il ne s'agit pas en premier lieu d'avoir plus d'argent. Nous avons besoin d'un revenu plus stable. Donc d'un budget garanti, de sorte que la moitié de notre personnel ne doive pas s'occuper en permanence de collecter de l'argent. Mais pour répondre à votre question: si nous pouvions égaler le budget de la santé du canton de Vaud, nous serions déjà bien placés.



«Nous pouvons être sûrs à presque 100 % que nous allons encore passer par tout l'alphabet grec»

Changeons de sujet. Où en sommes-nous actuellement dans la pandémie? Voyez-vous aussi la lumière au bout du tunnel?

Si nous avions mieux collaboré en tant que communauté mondiale, nous pourrions déjà nous trouver au soleil. Mais il n'en reste pas moins que ce n'est pas nous qui donnons la direction, mais le virus. Nous devons absolument nous écarter de l'idée que tout sera terminé après Omicron.

Est-ce que ce ne sera pas le cas?

Non. Omicron existe depuis deux mois, nous ne savons rien du Covid long, les hôpitaux sont toujours pleins, le personnel de santé donne toujours au maximum. Et Delta non plus n'a pas disparu comme ça. Même si toute la population d'Europe est contaminée par Omicron, le virus peut toujours se développer dans d'autres parties du monde. Et c'est ce qui va se passer. Il semble plutôt probable que nous devions encore subir tout l'alphabet grec.

De sombres perspectives...

Mais nous pouvons faire quelque chose. Notre objectif est toujours que 2022 soit la dernière année de la pandémie. Mais pour cela, nous devons tous travailler ensemble. Nous devons vacciner 70% de la population mondiale. Nous parviendrons peut-être alors à une situation endémique.



Et nous en aurons alors fini avec l'endémie?

Non. Beaucoup ne veulent pas non plus comprendre cela. Endémique ne signifie pas que tout est fini. Il faut toujours prendre des mesures. Préparer des médicaments pour les épidémies locales, prescrire des masques de protection et d'autres mesures de précaution lors de grands rassemblements de personnes, et ainsi de suite. La question n'est donc pas de savoir quand la pandémie sera terminée, mais quand nous pourrons mettre fin à l'état d'urgence sanitaire international.



Pourrons-nous le faire en 2022?

Nous l'espérons, mais nous ne pouvons évidemment pas le garantir. C'est l'un de nos principaux problèmes: la science fonctionne de telle sorte que l'on dispose d'un état des connaissances qui reste valable jusqu'à ce qu'il soit développé ou falsifié. C'est pourquoi on nous reproche souvent de nous être trompés. Mais ce n'est pas vrai. Ce qui est vrai aujourd'hui selon les dernières connaissances peut être différent demain. Mais cela ne veut pas dire que nous avons tort aujourd'hui. Cela signifie que les choses continuent d'évoluer. Mais si nous tirons tous à la même corde et que nous allons jusqu'au bout de l'égoïsme étatique, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, j'ai bon espoir qu'en 2022, nous mettrons fin à l'urgence sanitaire internationale.