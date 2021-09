Qui de Yannick Jadot ou de Sandrine Rousseau représentera les Verts français à la présidentielle de 2022? Réponse le 18 septembre. Joints par watson, des élus écologistes suisses font part de leur préférence.

Forts de leur percée aux dernières élections municipales, l’emportant dans de grandes villes bourgeoises comme Lyon ou Bordeaux, les écologistes français créeront-ils la surprise l’an prochain à la présidentielle? Avec Eric Zemmour, ils sont ces jours-ci au centre de l’actualité. Mobilisés par la primaire devant désigner celui ou celle qui représentera Europe Ecologie Les Verts (EELV), leur parti, dans la course à l’Elysée. Ils seront fixés le 28 septembre, au terme du deuxième tour de ce scrutin interne, ouvert cette année à toute personne ayant signé une charte des valeurs écologistes.

Le premier tour, où concouraient cinq candidats, dont deux femmes, a rendu son verdict le 19 septembre. Arrivé en tête avec 27,70% des voix, Yannick Jadot affrontera Sandrine Rousseau, créditée de 25,14% des suffrages. Une opposition de styles, de visions, de sexes. Jadot passe pour un universaliste bon teint, Rousseau serait proche de la pensée woke.

En observateur pas si lointain, le Neuchâtelois Fabien Fivaz, élu Vert au Conseil national, pose trivialement l’enjeu de cette confrontation: «C’est simple, dit-il, les électeurs de la primaire EELV ont le choix entre un candidat qui fera 15% au premier tour de la présidentielle et une candidate qui fera 3%.»

Le conseiller national écologiste est un peu trop généreux. Les derniers sondages accordent 6% à Jadot et 2% à Rousseau. Une raclée pour l’un comme pour l’autre.

L’électorat écologiste français semble n’accorder que peu d’importance à ces considérations comptables, centrales dans la plupart des formations politiques. Il avait surpris le grand public en désignant l’incorruptible Eva Joly plutôt que le bankable Nicolas Hulot comme candidate à la présidentielle de 2012. Qui, avec 2,31% des voix au premier tour, avait réalisé un piètre résultat.

Le parti avait-il voulu se rattraper cinq ans plus tard? En 2016, la primaire, qui n’était accessible qu’aux militants, avait sorti de son chapeau le fringant Yannick Jadot, un faux air d’acteur américain. Las, il s’était retiré de la course à la présidentielle de 2017, après avoir conclu un accord avec le candidat socialiste Benoît Hamon, 6,35% seulement au premier tour…

Perdu pour perdu (les mauvais sondages), les 122 000 participants à la primaire EELV seront peut-être tentés de voter Rousseau au second tour. Les réserves de voix de Jadot seraient faibles. L’homme avait pourtant cru en un destin national en arrivant troisième, avec 13,47% des voix (enfin un score à deux chiffres pour un écologiste) aux élections européennes de 2013.

Se définissant comme «écoféministe», Sandrine Rousseau a fait rire à ses dépens durant la campagne de cette primaire. A la mort de Jean-Paul Belmondo, elle (ou son community manager) a produit un tweet bizarrement troussé:

A la Fête de l’huma, à l’origine rencontre annuelle des communistes français, elle s’est affichée avec deux militants indigénistes bien connus, indignant la gauche universaliste:

À la Fête de l'huma, rencontre avec Assa Traoré et @T_Bouhafs , infatigables militants pour la vérité et la justice. Tout mon soutien dans ces combats. @laveritepradama pic.twitter.com/Mg3IIpP81D

Sandrine Rousseau se sait clivante. Elle assume sa «radicalité», comme ce 20 septembre au micro de France Inter, estimant que le temps, celui qui passe et celui qu’il fait, ne souffre plus les demi-mesures:

. @sandrousseau : "75 % des jeunes sont extrêmement inquiets de l'avenir : aujourd'hui, l'éco-anxiété est majeure dans la société, et à juste titre parce que la situation est grave. La radicalité, c'est une manière de nous protéger nous et nos enfants." #le79inter pic.twitter.com/3USTbDKcqa

Le même jour, au micro de la même station, son adversaire Yannick Jadot, un ancien de Greenpeace qui traîne une réputation de social-démocrate, de mou, donc, ne souhaitant pas apparaître en reste, a revendiqué à son tour sa radicalité: «J’ai arraché des OGM», a-t-il rappelé comme on témoigne d’un fait d’arme:

La primaire écologiste française divise les Vert romands, ou les laissent indifférents – «Je n’ai pas du tout suivi», confie une conseillère nationale. Si elle devait choisir, la conseillère nationale vaudoise Léonore Porchet opterait pour Sandrine Rousseau, convaincue par le profil écoféministe de la candidate à la primaire EELV.