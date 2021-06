Joe Biden a rencontré Parmelin et Cassis à Genève

L'Aurus Senat de Poutine ou la Cadillac One de Biden? L'épreuve de force

La semaine prochaine, le président américain Biden et le russe Poutine se rencontreront à Genève. Et si on comparaissait leurs grosses voitures de luxe?

Après avoir atterri à Genève, le président américain Joe Biden et le président russe Vladimir Poutine monteront dans leurs limousines blindées. Voici ce que nous savons sur les traîneaux de luxe:

La Cadillac One de Biden – également connue sous le nom de «The Beast» («la Bête») – est un monstre d'acier de 6,5 tonnes qui peut résister aux tirs de fusils d'assaut et de missiles.

Outre des équipements défensifs, la voiture de luxe transporterait même des poches de sang correspondantes au groupe …