Image: NurPhoto

Bientôt un train direct pour aller à Bruxelles ou Amsterdam?

Un nouveau train de nuit doit relier Berne à Bruxelles et Amsterdam ainsi qu'à Milan à partir du mois de juin. Un opérateur privé souhaite proposer trois liaisons hebdomadaires dans chaque sens à travers la Suisse.

Plus de «International»

Pour ce faire, l'entreprise ferroviaire étrangère doit, selon la Confédération, conclure un accord de coopération avec une compagnie ferroviaire nationale.

Cette nouvelle ligne compterait des arrêts notamment à Cologne, Berne, Brigue et Stresa au bord du lac Majeur, a indiqué cette semaine l'entreprise néerlando-belge de trains de nuit European Sleeper. En Suisse, le train empruntera la ligne historique du Simplon.

Afin de pouvoir desservir tant Bruxelles qu'Amsterdam, le train en provenance du sud sera divisé en Allemagne. Dans l'autre sens en revanche, les parties du train en provenance des capitales belge et néerlandaise seront réunies en Allemagne.

Les CFF temporisent

Pour qu'un train de voyageurs étranger puisse circuler en Suisse, l'entreprise qui l'exploite doit conclure un accord de coopération avec une compagnie ferroviaire nationale, a indiqué un porte-parole de l'Office fédéral des transports (OFT) à Keystone-ATS. L'accord est nécessaire peu importe que le train s'arrête en Suisse ou ne fasse que traverser le pays.

Interrogés à ce sujet, les CFF ont indiqué n'avoir conclu aucune coopération avec European Sleeper pour la liaison prévue. L'entreprise ferroviaire helvétique dit toutefois avoir pris note de ce projet. Sur le site internet des CFF, on peut lire que ces derniers coopèrent avec les compagnies ferroviaires publiques ou semi-publiques des pays voisins dans le domaine du transport international de voyageurs.

Il n'est pour l'heure pas possible de savoir si European Sleeper a entamé une coopération avec une autre compagnie ferroviaire. L'entreprise néerlando-belge n'a pas répondu aux sollicitations de Keystone-ATS.

Le porte-parole de l'OFT note toutefois qu'une liaison avec arrêt en Suisse, comme le souhaite European Sleeper, serait également possible sans coopération. Cette situation serait rendue possible grâce à l'accord actualisé sur les transports terrestres, qui fait partie du paquet d'accords négociés entre la Suisse et l'UE. Le texte se trouve actuellement en phase de ratification.

Trois liaisons par semaine

L'horaire définitif de la liaison nord-sud est en cours de finalisation avec les gestionnaires d'infrastructure respectifs dans les différents pays. La vente des billets devrait débuter en janvier ou février, selon le communiqué.

European Sleeper indique avoir commencé à opérer en 2023. L'entreprise de trains de nuit propose entre autres des trajets depuis la Belgique et les Pays-Bas vers Berlin, Dresde et Prague.

(sda/ats)