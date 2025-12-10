Les CFF sacrifient une ligne romande pour leur nouvel horaire
Dans le canton du Jura, elle est la grande sacrifiée du nouvel horaire CFF qui entrera en vigueur dimanche 14 décembre. Il n’y aura plus de liaison directe entre Porrentruy et Bienne. Les pendulaires et les touristes du week-end se rendant en Ajoie et dans les Franches-Montagnes, parmi eux des Alémaniques venant du Plateau avec vélos, sacs à dos et poussettes pour enfants, devront changer à Delémont. Le dimanche au retour des randonnées, le train de 16h12 ou 17h12 à Delémont en provenance de Porrentruy pour Bienne, est souvent plein à craquer.
Joint par watson, Philippe Eggertswyler, le maire de Porrentruy, 6700 habitants, ne cache pas sa déception:
Le premier magistrat bruntrutain n’apprend pas la nouvelle. La suppression du direct entre les chefs-lieux ajoulot et seelandais était annoncée. Dans quelques jours, elle sera effective. Il enfonce le clou en regrettant qu’il n’y ait pas un direct Porrentruy-Berne ou Porrentruy-Bâle, par exemple.
Même des rapides entre Porrentruy et la capitale du Jura Delémont, ne serait-ce qu’aux heures du pointe, Porrentruy ne les a pas obtenus des CFF. Du moins pas cette fois. Philippe Eggertswyler évoque non sans nostalgie la grande époque, depuis bien longtemps révolue, du Paris-Belfort-Berne qui faisait halte Porrentruy.
Le conseiller aux Etats Charles Juillard mécontent
L'Ajoulot Charles Juillard, conseiller aux Etats jurassien et vice-président du Centre, lui non plus, ne se félicite pas de la suppression du direct Porrentruy-Bienne, qu'il emprunte lorsqu'il se rend au Parlement fédéral à Berne, confie-t-il à watson.
Une ligne pourtant fréquentée
Adieu le direct Porrentruy-Bienne, donc. La ligne est pourtant fréquentée, elle est même en croissance. Selon David Asseo, délégué aux transports du canton du Jura, «deux tiers des voyageurs venant de Porrentruy qui ne s’arrêtent pas à Delémont continuent en direction de Bienne, le dernier tiers prenant la direction de Bâle». Quotidiennement, 7000 à 8000 usagers empruntent la ligne Porrentruy-Delémont dans les deux sens.
David Asseo reconnaît que le changement de train à Delémont sur la ligne Porrentruy-Bienne est en soi une contrainte, même s'il s'opérera sur le même quai avec un battement d’environ cinq minutes, précise-t-il. Ses explications:
Porrentruy pâtit de ne pas être une plus grande ville qui pourrait justifier un arbitrage en sa faveur.
Heureux de retrouver un Bâle-Lausanne
Dans l’affaire, le canton du Jura est heureux de récupérer une liaison directe Bâle-Lausanne sans changement à Bienne. Les étudiants jurassiens ne s'en plaindront pas. David Asseo souligne aussi le fait que l’Ajoie n’est pas en reste puisque Bonfol bénéficiera d’une liaison avec Delémont sans changement, Porrentruy gardant ses deux trajets par heure jusqu'au chef-lieu jurassien et vice-versa (le temps de parcours des omnibus entre Porrentruy et Delémont est de 29 minutes).
«Tout n’est pas perdu»
Le nouvel horaire verra aussi l’introduction de 16 liaisons quotidiennes entre Delémont et Delle, à la frontière, côté français, avec correspondance pour Belfort TGV. Evoquer Belfort TGV, c’est un peu comme pleurer sur le lait renversé. «Mais tout n’est pas perdu, on ne sait jamais», réconforte David Asseo.
Inaugurée en 2019, la réouverture du tronçon français Delle-Belfort via Belfort-TGV, dont la réaffectation fut largement payée par la Confédération, n’a pas donné tous les fruits escomptés. En 2023, le président de la région Bourgogne-Franche-Comté, le Dijonnais Michel Neugnot, éloigné des préoccupations franc-comtoises, décidait de façon abrupte que les CFF n’opéreraient plus la ligne directe et rapide reliant à l’époque Bienne à Belfort-TGV. Un coup de massue pour les Jurassiens. Se rendre à Belfort-TGV en train pour aller ensuite à Paris devenait tout à coup moins attractif.
On ne sait combien de Jurassiens ou Biennois prennent aujourd’hui le TGV à Belfort pour Paris, mais David Asseo rapporte que depuis 2019, les années Covid 2020 et 2021 ayant porté préjudice au développement de la ligne, «le nombre de passagers franchissant la frontière en train entre Boncourt, côté suisse, et Delle, côté français, est passé de 200 à 400 par jour, une évolution positive».
Nouvelle déception
La région Bourgogne-Franche-Comté, qui gère le trafic ferroviaire régional, aura encore une fois déçu les attentes des Jurassiens:
A noter que l’une des raisons avancées en 2023 par le président de la région Bourgogne-Franche-Comté, Michel Neugnot, pour mettre un terme au direct Bienne-Belfort-TGV, était que les CFF ne respectaient pas le «contrat» en prévoyant de supprimer en 2026 la liaison directe jusqu’à Bienne. Ce qui arrive aujourd'hui. Chez les Jurassiens, on fait observer que l'argument de Michel Neugnot à l'époque n’était qu’un prétexte. Le président de la région Bourgogne-Franche-Comté n'aurait témoigné aucun intérêt pour cette ligne. Au grand dam de Porrentruy, entre autres.