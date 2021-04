International

Feu le prince Philip, une garde à vue et un gros lézard



Le shaker

Feu le prince Philip, une garde à vue et un gros lézard

Vous avez passé la journée dans un caisson de basse? Calmez-vous: voici une gorgée d'infos essentielles pour ne pas passer pour un saltimbanque à l'apéro.

🤴 God Save the Prince

C'était un vendredi ordinaire, jusqu'à l'annonce de Buckingham Palace: à 99 ans, le Prince Philip n'est plus. Branle-bas de combat dans les rédactions pour sortir la nécro du mari de la Reine. Pour annoncer la funeste nouvelle, et afin de préserver la sensibilité des plus jeunes ou des gens qui allaient passer à table (la news est sortie à midi heure de Londres), c'est une photo du prince, prise en 1787, qui a été choisie par la famille royale sur Twitter. 👇

It is with deep sorrow that Her Majesty The Queen has announced the death of her beloved husband, His Royal Highness The Prince Philip, Duke of Edinburgh.



His Royal Highness passed away peacefully this morning at Windsor Castle. pic.twitter.com/XOIDQqlFPn — The Royal Family (@RoyalFamily) April 9, 2021

On retiendra que Philip aurait eu 100 ans dans deux mois, qu'il a toujours marché trois pas derrière la Reine et qu'il était considéré comme une divinité sur l'île de Vanuatu. Oh, et que côté timing, en plus d'avoir frôlé l'adhésion au club des centenaires, il a cassé sa pipe le jour du 16e anniversaire de mariage de son fils Charles avec Camilla.

A propos de timing, vous vous souvenez de l'interview d'Harry et Meghan chez Oprah, où des bombes ont été lâchées? Selon le Daily Mail, le prince (celui qui est toujours vivant) serait déjà en train de faire ses valises pour rentrer en vitesse des Etats-Unis, pour être auprès de sa famille. Et Meghan? We don't know. Ambiance.

Trop tôt pour les vannes? *Prince Philip meurt*



Meghan Markle et les scénaristes de The Crown : pic.twitter.com/UJ0RO3J3WY — Victor Roussel (@victor_roussel) April 9, 2021

🥂 Soirées et garde à vue

À propos de mondanités... Dans l'affaire des «dîners de ministres» révélée par M6, le collectionneur Jean-Pierre Chalençon, le chef cuisinier Christophe Leroy et sa femme ont été placés en garde à vue ce matin. C'est ce qu'affirme BFMTV. Les justifications façon «c'était un poisson d'avril, vous n'avez pas d'humour, rholala» n'ont semble-t-il pas convaincu. C'est fou.

C'est eux (il manque la femme du chef Leroy, mais j'ai pas le temps de refaire ce montage). 👇

Des perquisitions ont été menées chez les protagonistes. On se réjouit de connaître la suite des aventures dans Cauchemar en Cuisine la presse.

😷 Tests PCRaaarrggh

Alain Berset, notre ministre de la santé, le répète à chaque épisode conférence de presse: «faites-vous tester». Oui, mais se faire enfoncer un bâton ouateux dans la narine, ça n'est pas sans risques. On connaissait les saignements de nez et autres désagréments mineurs, mais l'Académie de médecine en France l'a dit: il peut y avoir des complications graves en cas de test mal réalisé.

Image: KEYSTONE

Dans son communiqué, elle parle notamment de brèches de l’étage antérieur de la base du crâne, associées à un risque de méningite. Bon appétit!



🏅 Trop de testostérone ?

Comme Caster Semenya, la coureuse nigériane Aminatou Seyni produit naturellement un excès de testostérone. Du coup, elle est punie: la Fédération lui demande de subir un traitement, car elle y voit un avantage injuste, ce que l'athlète refuse. Elle n'aura donc pas le droit de courir sur 200m aux Jeux olympiques de Tokyo cet été.

Aminatou Seyni devait participer aux JO cet été. Mais en vertu des règlements sur l'hyperandrogénie, elle a refusé de concourir plutôt que de devoir prendre un traitement pour faire baisser son taux de testostérone. https://t.co/Ec4I8tpRJL (#espritsport par @xaviermonferran) pic.twitter.com/Gs4H7N0rz7 — France Inter (@franceinter) April 9, 2021

La championne sud africaine, soutenue par son pays, a saisi, ces dernières semaines, la Cour européenne des droits de l'homme.



🦎 Lézarder dans les rayons

Vous aimez les animaux mignons? Ça tombe bien, voici un gigantesque lézard qui fait peur. Le petit frère de Godzilla vivait tranquille dans un canal de Bangkok, quand il a décidé d'aller faire quelques courses. Bien maladroit, l'ami a tout fracassé dans un 7-Eleven de la capitale thaïlandaise.

Le pitit lézard (qui fait peur) 👇 Giant lizard makes a mess in a Thai grocery store pic.twitter.com/4QzZjDAZTG — The National (@TheNationalNews) April 8, 2021

C'est le temps bien bien sec des derniers mois qui aurait poussé la bête d'environ 180 centimètres à sortir de sa zone de confort pour trouver de la nourriture.

Si on en croit la rumeur, «ça va swinguer» à Zurich comme disent les gens qui ont connu la télé en noir et blanc. Une grosse fiesta sauvage façon Project X est annoncée dans le quartier central du Niederdorf. Des appels aux fêtes illégales concernent aussi Saint-Gall et Wintherthour, selon le Tages-Anzeiger.

Bon, si vous trouvez que traverser le pays pour se prendre des pétards et des balles en caoutchouc, c'est pas rentable, je vous invite à vivre par procuration une soirée dans un resto clandestin. Nos amis du Temps, du Blick et du Nouvelliste sont allés s'en faire en Valais, nous on en a trouvé en terres vaudoises. D'ailleurs, je file finir d'écrire l'article, rendez-vous ce soir pour de la bonne bouffe pas légale.

