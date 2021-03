International

Une moustache, des bars pas ouverts et une soirée avec Blanche Gardin



Une moustache, des bars pas ouverts et une soirée avec Blanche Gardin

Vous avez passé la journée dans une grotte sans électricité? Calmez-vous: voici une gorgée d'infos essentielles pour ne pas passer pour un sauvage à l'apéro.

C'est quoi Le Shaker? Un résumé de l'actualité du jour, mixé par la team watson et à boire cul sec vers 17h du lundi au vendredi. (Santé!)

🍻 Tu vas rouvrir ces BARS ?

Ça chauffe à Berne: ce matin, les conseillers nationaux étaient 97 à demander au Conseil fédéral de rouvrir les restaurants le 22 mars. En face, 90 voix contre et 6 abstentions. Et des Verts (de rage). 👇

Le résultat de ces débats houleux (ou pas, pour les Verts)? Simplement une déclaration adressée au gouvernement. Juste un coup de pression (avant de pouvoir en boire une).

Sur TikTok aussi, la pression monte. Ça occupe. Voilà. On s'ennuie. Vidéo: other_external/TikTok @marco.stif

By the way, le taux d'immunité dépasse les 20% en Suisse romande. C'est le cas notamment sur Vaud (25%), Genève (21%) ou encore Fribourg (20%). C'est bien plus que le taux d'alcool dans une bière tiède dans des bars toujours fermés.

🛒 Amazon et sa moustache

Là où certains voient une sorte de ruban bleu mal coupé, d'autres imaginent... la moustache d'Hitler. Le nouveau logo d'Amazon n'aura pas tenu longtemps avant de devoir encore changer de visage, ou de moustache (appelez ça comme vous voulez).

🛒 Couac : #Amazon a été obligé de rechanger le logo de son appli. Il était passé d'un chariot et un fond blanc à un sourire surplombé d'un ruban bleu découpé en vaguelettes. Mais voilà : il était comparé à la moustache de #Hitler. Le ruban bleu est désormais coupé droit. (BFM) pic.twitter.com/JuCBN4kRsi — Mediavenir (@Mediavenir) March 2, 2021

Donc après un début de polémique sur Twitter, le géant américain de e-commerce a rasé son ruban mal coupé et s'est collé un petit post-it sur le museau pour ne plus être comparé au dictateur nazi. (Heureusement que les barbiers, eux, sont ouverts.)

🏛️ Un séisme en Grèce

La terre a tremblé près de Larissa, grande ville du centre du pays. Le séisme de magnitude 6,3 puis réévalué à 6,9 a été suivi de plusieurs répliques. Pour l'heure, pas de victime à déplorer mais des éboulements et des bâtiments en vrac. (On n'a vraiment plus l'habitude d'avoir d'autres catastrophes que le nombre de morts du Covid.)

⛷️ Ciao grazie ragazzi

Rien de très fou sur la planète sport aujourd'hui, à part que l'équipe italienne de ski nordique est rentrée a casa. Aux Mondiaux d'Oberstdorf, en Allemagne, des entraîneurs et des membres d'encadrement italiens ont été testés positifs au Covid.

Oberstdorf 2021 - L'Italie rentre à la maison

👎👎🇮🇹

Suite à plusieurs tests PCR positifs dans l'encadrement des équipes Italienne, la Fédération a tout simplement décidé de ramener tout le monde au pays...https://t.co/WdzqC2mojU pic.twitter.com/R3rGhoESNA — Ski - Biathlon - Sports Infos (@SkiNordique_net) March 3, 2021

A défaut de ramener des médailles, ils rentrent au moins avec un souvenir des anecdotes à raconter 😷🦠

⛵ «The sky is the limit» 🌅

En Ecosse, les bateaux ne flottent pas sur l'eau mais un petit peu au-dessus. C'est un certain Colin McCallum qui a immortalisé cette scène étrange et publié l'image sur Facebook. Un mirage? Non, une simple illusion d'optique. Mais c'est joli.

🇯🇲 Bunny Wailer n'est plus

Mais qu'est-ce qu'il se passe dans la musique en ce moment? Hier, on honorait Gainsbourg, mort il y a 30 ans, la semaine passée, les Daft Punk annonçaient leur séparation, et dans la foulée, on apprend le décès de Bunny Wailer. Pour ceux qui auraient besoin d'un refresh, le musicien a fondé le groupe The Wailers avec Peter Tosh et un certain... Bob Marley.

Le chanteur jamaïcain est décédé à 73 ans à Kingston. Il était une légende du reggae. A sa mémoire, on s'allumera un cierge (ou autre chose).

🌜 Ce soir c'est nuit blanche

Pour rester dans cette petite ambiance très «joie de vivre», à l'image des infos de ce Shaker, regardons ensemble Blanche Gardin. Son spectacle Bonne nuit blanche, récompensé en 2019 du Molière du meilleur spectacle d'humour, a récemment été uploadé sur Netflix. (Ça parle notamment de posters de corbillards dans les maternité, si jamais.)

Extrait de Bonne nuit blanche Vidéo: YouTube/Pathé Live

