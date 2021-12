Envie de vacances? Voici les mesures et restrictions de vos destinations préférées

Quelles conditions d'entrée et restrictions s'appliquent dans les pays de vacances de prédilection des Suisses? Quels sont les tests, formulaires, documents nécessaires? Voici un petit panel des mesures à prévoir avant de vous évader durant les Fêtes.

Le froid, le temps immonde, votre insupportable collègue Jean-Eude, la tante Marguerite qui commence à vous stresser à trois semaines de Noël ou, tout simplement, la dépression saisonnière: autant de bonnes raisons de vouloir prendre le large à l'étranger.

Mais comme nos voyages tiennent en (grande) partie à la présence d'un certain virus, de ses innombrables variants et de la situation sanitaire, voici quelques choses à savoir à prendre avant de vous envoler.

Quelles mesures s'appliquent au moment de l'entrée? Et dans le pays? Tour d'horizon.

France

Certificat Covid: nécessaire pour entrer en France. Pour l'obtenir, il faut être vacciné/guéri/testé négatif avec un test PCR ou antigénique de moins de 24 heure.

Documents requis: une déclaration sur l'honneur qui atteste que vous ne présentez pas de symptôme et n'avez pas connaissance d'avoir été en contact avec un cas confirmé dans les 14 jours qui précèdent le trajet.

Tests exigés: Du moment que vous détenez un certificat Covid, pas besoin de test supplémentaire.

Allemagne

Certificat Covid: Il est nécessaire. On l'obtient en étant vacciné/guéri/testé négatif avec un test PCR négatif de moins de 72 heures ou un test antigénique de moins de 48 heures.

Documents nécessaires: aucun autre document n'est requis.

Tests exigés: avec un certificat Covid, pas besoin d'effectuer de test supplémentaire.

Dispositions particulières: un quasi-confinement est imposé aux personnes non vaccinées, sans accès aux commerces non essentiels, restaurants, lieux de culture ou de loisirs.

Autriche

L'Autriche se trouve en situation de confinement général jusqu'au 13 décembre au moins. Impossible donc d'y voyager jusque-là pour le tourisme. Les établissements d'hébergement, de restauration, de culture et de loisirs sont fermés.

Si toutefois, vous souhaitez quand même entrer en Autriche:

Certificat Covid: nécessaire. On l'obtient en étant guéri, complètement vacciné ou muni d'un test PCR négatif de maximum 72 heures. Les tests antigéniques ne sont plus valables.

Documents nécessaires: sans certificat Covid numérique, il est nécessaire d'avoir un test PCR négatif de moins de 72 heures et une preuve écrite de guérison ou de vaccination.

Sans ces documents, un test PCR ou antigénique réalisé en Autriche dans les 24 heures après l'arrivée sur le territoire est nécessaire. Il n'est valide que pour entrer en Autriche et on ne peut plus s'en servir ensuite.

Dispositions particulières: pour l'instant, il n'est pas nécessaire de s'enregistrer avant de pénétrer sur le territoire autrichien.

Italie

Certificat Covid: valable pour les personnes vaccinées ou guéries. Les personnes non vaccinées doivent présenter un test PCR ou antigénique réalisé dans les 48 heures.

Documents nécessaires: avoir rempli un formulaire en ligne de localisation.

Tests exigés: une fois obtenu le certificat Covid ou le test PCR, pas besoin d'effectuer d'autres tests.

Etats-Unis

Certificat Covid: pour entrer aux Etats-Unis, il faut être entièrement vacciné. Un test négatif ne suffit pas.

Tests exigés: même pour les voyageurs totalement vaccinés, il faut obtenir un test PCR ou antigénique négatif dans les 24 heures avant le départ.

Documents nécessaires: hormis le test négatif et le certificat, il n'y pas besoin d'autres documents.

Dispositions particulières: pour l'instant, aucune quarantaine n'est exigée à l'arrivée aux Etats-Unis.

Grande-Bretagne

Documents nécessaires: un formulaire de localisation des passagers 48 heures avant l'arrivée

Tests exigés: un test négatif (antigénique ou PCR) de moins de 48 heures. Les voyageurs doivent effectuer un second test PCR dans les 48 heures qui suivent leur arrivée.

Les personnes non vaccinées doivent également effectuer un troisième test, huit jours jour après leur entrée.

Dispositions particulières: une quarantaine de 2 jours est imposée après l'arrivée du voyageur au Royaume-Uni.

Ces tests doivent être réservés et payés avant le voyage. En cas de résultat positif, la quarantaine sera prolongée de 10 jours. Les voyageurs non vaccinés doivent d'office se mettre 10 jours en quarantaine.

Portugal

Certificat Covid: il est obligatoire. On peut l'obtenir en étant vacciné/guéri/testé négatif.

Documents nécessaires: avoir rempli un formulaire en ligne de localisation.

Tests exigés: pour tous les vols arrivant au Portugal, il est nécessaire d'avoir effectué un test PCR 72 heures ou un test antigénique rapide 48 heures avant l'embarquement. Et ce, y compris pour les personnes vaccinées.

Grèce

Certificat Covid: les personnes non vaccinées doivent présenter un test PCR négatif datant de moins de 72 heures ou un test antigénique datant de moins de 48 heures. Les personnes vaccinées ou guéries peuvent se contenter de présenter leur certificat Covid suisse.

Documents nécessaires: avoir rempli un formulaire en ligne de localisation.

Tests exigés: aucun autre test supplémentaire n'est exigé.

Espagne

Certificat Covid: les personnes non vaccinées doivent présenter le résultat négatif d'un test PCR de moins de 72 heures ou test antigénique de moins de 48 heures. Pour les personnes vaccinées ou guéries: présenter le certificat Covid suisse.

Documents nécessaires: pour les voyageurs en avion, avoir rempli un formulaire en ligne de localisation ou téléchargé l'application SPAIN TRAVEL HEALTH-Sp TH, 48 heures avant d'entrer dans le pays.

Tests exigés: à l’arrivée en Espagne, les autorités peuvent faire passer un contrôle sanitaire ou un test Covid à l’aéroport de manière aléatoire.

Tunisie

Les mesures pour entrer en Tunisie ont été durcies à partir du 1ier décembre.

Certificat Covid: Seules les personnes entièrement vaccinées peuvent entrer en Tunisie. Les voyageurs étrangers non résidents et non vaccinés de plus de 18 ans sont interdits d'accès sur le territoire.

Tests exigés: présenter un test PCR négatif de moins de 48 heures.

Documents nécessaires: avoir rempli le formulaire d'entrée en ligne.

Dispositions particulières: des tests de dépistage aléatoires sont réalisés à l’arrivée.

Thaïlande

Pour l'instant, la Suisse fait partie des 63 pays «éligibles» autorisés à se rendre sur le territoire thaïlandais avec une quarantaine raccourcie sur place.

Certificat Covid: un certificat de vaccination complète ou de guérison permet d'écourter la quarantaine. Pour les vaccinés, elle se limite à une nuit, dans un hôtel certifié par le gouvernement thaïlandais. Quant aux non vaccinés, ils sont soumis à une quarantaine de 10 jours.

Documents nécessaires: avoir rempli le formulaire d'entrée en ligne.

Tests exigés: un test PCR négatif de moins de 72 heures avant l'embarquement.

Dispositions particulières: effectuer un test PCR à l'hôtel ou dans un lieu désigné. Il faut ensuite attendre le résultat confiné à l'hôtel. Si le résultat s'avère négatif, vous êtes libre de vous déplacez.

Et lors de votre retour en Suisse?