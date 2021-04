International

Voici le point commun entre une queue, un été en Suisse et des horaires de travail



Vous avez passé la journée dans la tête d'Alain Berset? Calmez-vous: voici une gorgée d'infos essentielles pour ne pas passer pour un Conseil fédéral à l'apéro.

🧘 Soyons tous en phase 😷

La meilleure manière de servir les mauvaises nouvelles en terrasse en streaming, c'est parfois de les découper en plusieurs parts égales et d'expliquer pendant une brouette d'heures pourquoi il faut bien mâcher avant d'avaler. C'est pile poil la stratégie que le Conseil fédéral a décidé de présenter aujourd'hui à la population afin qu'elle digère les quatre prochains mois de mesures anti-Covid avec le sentiment d'une pandémie communication sous contrôle.

Alors que, bon:

Les restaurants ne rouvriront pas avant juin. (Au mieux.) Tout le monde ne pourra pas être vacciné avant le top départ des vacances d'été, donc votre voisin pourra peut-être bronzer au Club Med et pas vous.

Alain Berset a présenté la carte des vins des assouplissements en trois phases. (Berne a toujours adoré les phases, rappelez-vous 2020 quand ça allait pour la 112e fois un peu mieux que pire.) Surprise: seule la troisième contient une véritable projection d'assouplissement: le 26 mai, on va peut-être pouvoir manger DANS un resto. (Alors que le 26 mai, on racle déjà notre cervelas noir de graisse au bord d'un lac noir de monde.)

Ah! Vous vouliez connaître les trois phases?👇

Protection Stabilisation Normalisation

(Toujours se méfier des rimes quand elles sont fédérales.)

Donc on résume:

La ☝️phase: on protège toute la population à risque en vaccinant et en testant. Sauf que les gens ne se font pas (encore) assez vacciner et pas (encore) assez tester.

La ✌️phase: open bar! on vaccine tout le monde. «Si les producteurs de vaccins ne rencontrent pas d’autres problèmes de livraisons» et «si le rythme de vaccination se déroule comme prévu». Sauf qu'avec des «si» on mettrait Paris dans une seringue.

La 🤟phase: progressivement, on normalise, on enlève les masques et on se saute dans les bras. Tout ça, si... si.... si.... si....

«Si l’épidémie ne se

renforce pas»

Et parce qu'on est généreux, on anticipe gratis les rimes phases suivantes:

1. dégradation

2. dépression

D'accord, la plupart des partis politiques sont rassurés d'avoir un plan de bataille à moyen terme. D'accord, c'est plutôt sain de vouloir décapsuler l'avenir comme un galet qui sautille sur un pan d'eau par à coups. Mais si on réfléchit à la présentation du jour avec un peu de recul (un mètre cinquante au moins), les deux premières phases ne sont finalement que la stratégie initiale rebaptisée et moulée dans du latex marketing fédéral:



Vacciner un maximum de gens, en un minimum de temps. Sinon, c'est la 💩.

.

🤸Tout est flexible

Attention, voici une information sans introduction: 84% des employés suisses souhaitent de la flexibilité dans leurs horaires de travail. Ce n'est pas votre patron qui le dit, mais une immense étude du Boston Consulting Group. Pourquoi? «Pour être actifs au moment où les employés sont le plus productifs et le plus créatifs». Une étude qui tombe plutôt bien puisqu'Alain Berset adore lui aussi la flexibilité, surtout qu'elle lui a permis aujourd'hui de justifier la mollesse d'une mesure:

«Vous savez, aujourd'hui, le télétravail obligatoire est assez flexible»

Ah oui, on a failli oublier: ce qui risque d'être flexible aussi, c'est le retour des cours en présentiel à la fin du mois de mai. A même pas un mètre cinquante des vacances scolaires (évidemment).

🦖 La lenteur de la peur

Savez-vous ce qui est encore plus lent qu'une réouverture des bistros en pleine pandémie de Covid-19? La foulée d'un tyrannosaure rex en pleine nature. Oubliez la fameuse scène de la jeep qui rudoie la flore à grands coups d'accélérateur dans «Jurassic Park», pour échapper à la bestiole assoiffée de chaire humaine. Des scientifiques ont déterminé récemment qu'un T-Rex marchait à environ 5 km/h. C'est 5x plus qu'une tortue terrestre, mais 25x moins qu'un Lausannois à la réouverture des bistros lundi dernier.

C'est la revue Royal Society Open Science qui a dévoilé le scoop aujourd'hui dans une publication qui en profite pour préciser que si le monstre parvenait à se déplacer, c'était avant tout grâce à sa queue flexible. (C'est décidément la journée de la flexibilité.)

Une information intéressante, mais d'une utilité relative dans la vie de tous les jours puisque les T-Rex sont tous morts. (emoji pragmatique.)

⚽ Super autogoal

Et puis en y regardant de plus près (moins d'un mètre cinquante), tout est flexible ces temps. Et notamment la liste des clubs qui avaient annoncé fièrement leur participation à la très controversée Super Ligue de football. Après tous les clubs anglais en début de semaine, voilà que l'Atlético Madrid et l'Inter et l’AC Milan viennent eux aussi de déchausser les crampons de la colère.

Sur les 12 clubs fondateurs, il ne reste finalement plus que deux clubs espagnols (Real Madrid et Barcelone) et un italien (Juventus Turin). Trois. Clubs. C'est moins que le nombre de convives autorisés autour d'une table de terrasse. En cette période de pandémie, tout est une question d'extrême: mesures ou démesure.

👑 Avoir la Reine solide

La pauvre. Quelques jours après avoir enterré son prince de mari, la reine Elisabeth II fête aujourd'hui ses 95 ans en privé, en séchant ses larmes royales et surtout: sans photo officielle puisque l'événement tombe pendant les deux semaines de deuil traditionnelles. Cerise sur le royaume? Le prince Harry n'est semble-t-il pas resté pour souffler les (nombreuses) bougies et serait déjà retourné aux USA selon le Daily Mail.

Et ce soir ? 👀

On mate une série australienne qui jongle sans sourciller avec tous les clichés et les contre-clichés de la jeunesse nouvelle génération, mais elle le fait tellement bien que ça défoule.

C'est déjà la fin du Shaker

Et moi je n'ai toujours pas mangé sur une terrasse.

