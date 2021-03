International

Des psys dans le viseur de #MeToo, Merkel qui s'excuse et un trou noir



Des psys dans le viseur de #MeToo, Merkel qui s'excuse et un trou noir

Vous avez passé la journée en orbite de votre propre existence? Du calme: voici une gorgée d'infos essentielles pour ne pas passer pour un extraterrestre à l'apéro.

«Les cas augmentent, mais restent contenus » 🙄😤

Mais qu'est-ce qu'essaie de nous dire l'Office fédéral de la santé publique (OFSP)? Alors que les espoirs d'une réouverture des terrasses pour le 22 mars, suscités par le Conseil fédéral lui-même, ont été douchés lors de la dernière conférence de presse du même Conseil fédéral, on ne sait pas trop comment interpréter celle de l'OFSP ce mercredi 24 mars.

Veulent-ils nous rassurer en nous disant «c'est pas encore le moment, mais on pourra bientôt rouvrir progressivement»? 😯

Veulent-ils au contraire nous dire «on ne va pas vers le mieux, alors faites attention sinon panpan cucul»? 🤔

Ne savent-ils pas ce qu'ils veulent (nous dire)? 🤷‍♂️

Ce qui est sûr, ce qu'ils ne veulent pas ce qu'ils savent. 😥

👨‍⚕️ La psychanalyse , complice des prédateurs? 🧐

La psychanalyse, cette activité où tu dis plein de choses dans le but que quelqu'un de très intelligent (et de très cher) devine ce que tu ne dis pas, est dans le collimateur de certains militants #MeToo. Pourquoi?

Eh bien, imaginons que tu es coupable de comportements condamnables (par exemple des violences sexuelles) et que tu vas chez ton psy. S'il n'est pas ton avocat, il n'est pas non plus juge ou policier. Le psychanalyste enquête, oui, mais sur ton inconscient, tes traumas. Ce qui suffit à poser la question: quid quand il découvre que tu es un prédateur?

Notre collègue Antoine est allé à la rencontre de Damien Halgand-Moreau, psychanalyste à Genève. Pour lui, la souffrance humaine, des victimes comme des coupables, doit être l'unique cible de sa profession. Faire sortir les non-dits de l'auteur d'un acte condamnable peut avoir pour suite heureuse de contribuer au fait que cet individu ne repasse pas à l'acte.

«Si le psy se pose comme une ligue de vertu ou comme un prêtre en juge de la morale, ça stérilise tout rapport thérapeutique»

Toutefois, le Genevois assure que «s’il y a une vie en danger, qu’une personne nous annonce son désir de fomenter un assassinat, évidemment une question éthique se pose pour notre part.»

Pas sûr que certaines figures de #MeToo soient d'accord sur toute la ligne (l'article en entier est à lire ici). L'enjeu qui s'établit entre les deux approches est profond.

Merkel fait son mea culpa 🙏

Angela Merkel a des regrets... En même temps, son parti, le CDU, est très bas dans les sondages. Dans une Allemagne qui a bien entamé sa troisième vague et qui n'en peut plus (tiens donc), la chancelière a déclaré ce mercredi 24 mars que le reconfinement était une erreur, qu'elle en est l'unique responsable et que le peuple doit lui pardonner. Un verrouillage moins sévère que prévu est annoncé pour Pâques. L'Union chrétienne-démocrate a encore des principes, tout de même!

On peut mieux visualiser le trou noir géant M87 🤗 (😴)

Mesdames et Messieurs, grande nouvelle, le trou noir géant M87 nous dévoile un peu plus de son charme! On a appris ce mercredi que les scientifiques peuvent à présent visualiser son champ magnétique. Mais c'est quoi en fait? Facile: un truc assez classe qui entoure le trou noir (oui, sur la photo d'en haut). Et figurez-vous que ça lui permet d'atteindre l'équilibre (de «trouver le chemin» diraient nos sept sages sous la coupole) parce que ce champ apporte une résistance à la force de gravitation du trou noir... même si, au final, c'est la force de gravitation qui gagne. 😌 (Vous avez suivi?)

C'est déjà la fin du Shaker

Et moi je vais dormir moins bête, mais avant, apéro, ade merci.

