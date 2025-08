L'État de Guanajuato (centre) est le plus violent du Mexique (image d'archives). Image: www.imago-images.de

32 cadavres démembrés découverts dans une maison au Mexique

Les autorités mexicaines ont fait une très macabre découverte lors d'une perquisition dans l'État de Guanajuato. Les corps ont été retrouvés «dans des conditions fragmentées et complexes».

Des restes humains retrouvés la semaine dernière dans une maison abandonnée de l'État de Guanajuato (centre), le plus violent du Mexique, sont ceux de 32 cadavres, a annoncé lundi le parquet régional. Quinze victimes ont été «pleinement identifiées».

Les cadavres démembrés avaient été retrouvés dans des sacs en plastique lors d'une perquisition dans une maison à Irapuato dans le cadre d'une enquête sur des personnes disparues. Les 32 corps ont été retrouvés «dans des conditions fragmentées et complexes», précise le parquet, ajoutant que le processus d'identification des autres victimes est en cours.

En mai dernier, dans une autre maison abandonnée d'Irapuato, 17 corps avaient été retrouvés «à différents stades de décomposition», selon le parquet.

Rivalité entre deux cartels

En 2024, Guanajuato a encore terminé l'année en tête des 32 Etats par le nombre d'homicides: 3151, soit 10,5% des cas survenus dans tout le pays, selon les chiffres officiels. Plus de 3600 personnes y sont portées disparues.

Etat industriel, culturel et touristique avec ses usines et ses villes coloniales, le Guanajuato est le théâtre de la rivalité entre deux organisations criminelles: le cartel Jalisco Nueva Generacion, récemment classé par le gouvernement américain sur une liste de huit mafias d'Amérique latine «terroristes», et un gang local, le cartel de Santa Rosa de Lima (CSRL).

Les morgues mexicaines croulent sous le nombre de cadavres non identifiés: plus de 50 000, jusqu'à 72 000 selon certaines estimations parues en septembre 2024. (jzs/ats)