Vous avez passé la journée dans une cave sans 4G? Calmez-vous: voici une gorgée d'infos essentielles pour ne pas passer pour un ermite à l'apéro.

C'est quoi Le Shaker? Un résumé de l'actualité du jour, mixé par la team watson et à boire cul sec à 17h04 du lundi au vendredi. (Santé!)

💉 Des vaccinés danois se font du mauvais sang 🥵

Le plus mal-aimé des vaccins, pire encore que le Russe Spoutnik V, est désormais interdit au Danemark, en Norvège et en Islande. Conçu à Oxford, l'AstraZeneca aurait (notez bien l'usage du conditionnel avant de vous ouvrir les veines) favorisé la formation de caillots de sang chez certains patients danois.

Covid-19: le Danemark suspend par précaution le vaccin AstraZeneca après des cas de thrombosehttps://t.co/Vx1L2Mg5M6 pic.twitter.com/lUbmYPgDx7 — BFMTV (@BFMTV) March 11, 2021

Cette information n'est pas anodine pour nous autres, hypocondriaques d'Helvétie, puisque Swissmedic se refuse obstinément à approuver l'AstraZeneca depuis un mois, faute de données suffisantes et fiables – en clair, parce que le dossier est mauvais. Plusieurs voix ont accusé l'institution de faire sa difficile, d'être lente, procédurière et snob. Ces voix-là devraient baisser d'un ton.

🤴 Le scoop du jour💂‍♀️

«Nous ne sommes certainement pas une famille raciste»

Grande révélation du prince William après les accusations de sa belle-soeur Meghan Markle (à découvrir ici si vous étiez prisonnier d'Al-Qaïda depuis lundi): Buckingham Palace n'a rien contre les métisses. Alpagué à la sortie d'une école par des journalistes, le duc de Cambridge a adressé là un message fort contre la méchanceté et l'intolérance (Bend it like Mathias Reynard).

Le moment où tout se joue BREAKING NEWS. Le prince William : « Nous ne sommes certainement pas une famille raciste » #OprahMeghanHarrypic.twitter.com/ugpPdj7T0P — Point de Vue (@PointDeVueMag) March 11, 2021

Le prince n'a rien dit d'autre, à notre connaissance, que la phrase citée plus haut. Cette phrase n'a pas moins fait le tour du monde en quelques secondes, pour devenir l'actu du jour. Pardonnez cette naïveté mais: pourquoi?

A la place du prince William, qu'auriez-vous répondu à la question: Êtes-vous raciste? J'ai droit à une vie privée Je ne me prononce pas sur une affaire en cours ça dépend des jours Vous serez informé en temps voulu

☂️ Klaus est parmi nous 🌪️

Une dépression orageuse baptisée «Klaus» souffle le chaud et le froid sur notre pays. Pendant la journée, les températures ont atteint 16 à 18 degrés dans les régions à foehn, tandis que le vent a dépassé les 105 km/h au sommet du Moléson.

Cette nuit, changement de décor. Un front froid devrait provoquer une chute des températures et de fortes pluies généralisées. La neige est attendue depuis 600 à 800 mètres. Et ça devrait durer.

🏖️ Pas trop pénible, la vie 😎

Andey Rublev a atteint les demi-finales du tournoi de Doha sans disputer une seule rencontre: exemption au premier tour, forfait de Gasquet au deuxième, forfait de Fucsovics au troisième. C'est du jamais vu dans toute l'histoire du circuit ATP.

Le Russe gagne tout depuis novembre: quatre titres consécutifs en tournoi ATP 500, où il reste sur une série de vingt victoires. Maintenant, il gagne même sans jouer. «Je ne lui vois pas de limite», confirme John McEnroe sur CBS.

Et ce soir ? 👀

Ce n'est pas le moment de traîner dehors, avec Klaus qui cogne à la porte. Soirée tranquille: nous vous conseillons le documentaire «Moi, fils de Pablo Escobar», à 20h55 sur Planète+ ou carrément ici:

Sebastián Marroquín a vécu vingt années en Argentine, sous une fausse identité, pour échapper aux ennemis de son père (qui n'avaient pas envie de la jouer comme le prince William). Il sort de l'anonymat et raconte.

C'est déjà la fin du Shaker

Couvrez-vous la tête!

