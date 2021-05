International

Suisse

Covid: Le Robert et le Larousse ne sont d'accord sur rien



Covid: Le Robert et le Larousse ne sont d'accord sur rien

C'est un mot que vous avez l'habitude de voir partout, mais on l'écrit Covid ou covid? C'est masculin ou féminin? Deux dictionnaires ne sont pas d'accord et vous?

Que dit Le Robert?

Pour désigner la maladie, Le Robert distingue le terme générique de «covid», comme dans l'exemple «suspicion de covid», et celui spécifique de «Covid-19» avec une majuscule. La définition donnée est: «Maladie infectieuse et contagieuse causée par un coronavirus». Son genre grammatical, pour Le Robert, est «masculin ou féminin» et donc plus fréquemment masculin.

Dans sa présentation du dictionnaire 2022, Le Robert estime que c'est l'usage qui fait loi. Si le féminin est adopté au Canada francophone, le masculin est pour l'instant majoritaire en France.

Que dit le Larousse?

Le Larousse, met systématiquement une majuscule, donnant comme graphies possibles «COVID-19 ou Covid-19».

Quant au genre, pour le Larousse, il est «féminin ou masculin»: Plus correct en féminin, mais masculin chez de nombreux locuteurs.

Et vous, vous dites comment?

Et vous, vous êtes? Team Robert! A bas le C majuscule, trop d'encre utilisée! Larousse en force! La minuscule c'est nul, moi je fais comme watson! M'en fout, j'ai perdu la touche c de mon clavier.

Peut importe comment on l'écrit c'est: Définitivement masculin. Définitivement féminin. Définitivement pas mon problème.

(ats/jah)

Envie d'ordre? Le défilé de l'armée russe sur la Place Rouge... 1 / 14 Le défilé de l'armée russe sur la Place Rouge source: sda / maxim shipenkov "On n'a pas choisi de ne pas travailler" Plus d'articles «Actu» «Facebook n'est pas un gouvernement» dont Trump «n'est pas un citoyen» Link zum Artikel La crème solaire pollue les eaux, mais «on n’interdit pas la baignade!» Link zum Artikel Fusillade lors d'une fête d'anniversaire dans le Colorado, huit morts Link zum Artikel L'UE jette à la poubelle son contrat avec Astrazeneca Link zum Artikel