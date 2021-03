International

Des tests gratuits, des élus à table et des élèves sérieux



Le shaker

Vous avez passé la journée à plier vos t-shirts à la buanderie sans 4G? Calmez-vous: voici une gorgée d'infos essentielles pour ne pas passer pour un charlot à l'apéro.

C'est quoi Le Shaker? Un résumé de l'actualité du jour, mixé par la team watson et à boire cul sec vers 17h du lundi au vendredi. (Santé!)

👩‍🎓Pas de cancre du Covid💯

Attention, news positive (oui, ça existe): les élèves vaudois n'ont visiblement pas profité de la crise du coronavirus pour ne rien glander en classe (ou à la maison quand les écoles étaient fermées). C'est un bilan provisoire, mais le résultat est formel: les quarantaines à répétition n'ont pas fabriqué (pour l'instant) de cancres du Covid et les notes n'ont pas violemment chuté (comme attendu), même si des indices ponctuels d'une détérioration existent d'après l'étude.

Le Canton de Vaud est déçu en bien. Certes, les étudiants sont seuls, déprimés, fauchés et en perte de repères, mais continuent à bien travailler à l'école. (Ce qu'on peut être sage en Suisse quand même.)

💉Tournée générale !😷

Bientôt cinq tests gratuits par mois à la maison! (Oui, c'est un spoiler, pour les plus pressés.) Comme on s'ennuyait un peu aujourd'hui (dans le monde et chez watson), Alain Berset nous a gratifié d'une petite visite de courtoisie vers 14h30. Devinez quoi? Conférence de presse!

Une conférence surprise et en tête-à-tête puisque le patron de la Santé (de la culture aussi, mais c'est plus tellement à la mode) n'a pas jugé utile d'inviter ses copains du Conseil fédéral. Du coup, on s'est dit deux choses:

ça y est, confinement strict et généralisé dans la seconde, tout le monde à la maison, rien ne va plus. ça y est (bis), le virus est mort, on rouvre les bars, les restos, les salles de concert, retour des galoches et des serrages de mains et de la grippe.

On résume: Tous les tests dans les pharmacies ou les centres prévus à cet effet seront gratuits dès le 15 mars et immense campagne de testing dans le pays. C'est open-bar quoi (façon de parler). Le plan?

Tests systématiques de toutes les personnes avec les symptômes.

Tests ciblés des personnes qui n'ont pas de symptômes, mais qui sont particulièrement mobiles.

Les tests que l'on peut faire soi-même à la maison, même si l'OFSP s'était montré sceptique et qu'il faut encore trouver des tests fiables à 100%. «L'idée est que chaque personne qui le souhaite puisse bénéficier de cinq autotests par mois».

Mais attention: ça ne veut pas dire que les masques et les distances vont disparaître et qu'on va tout rouvrir d'un coup (mais ça reste l'idée de ce plan de bataille quand même).

«Les autotests, ça ressemble plutôt à une sorte de brosse à dents qui va moins haut.»

⚽Le FC Sion vire son coach

La plus grande attraction du FC Sion, c'est assurément le fameux siège éjectable. Assurément moins fun qu'Europa-Park mais beaucoup plus définitif. Cette fois, c'est le coach Fabio Grosso qui a été viré du banc de l'équipe de Monsieur Constantin. L'Italien, pourtant champion du monde en 2006, a été démis de ses fonctions d'entraîneur cet après-midi. C'est le 55e entraîneur à prendre place sur le banc valaisan depuis que Christian Constantin est à la tête du club.

Une solution à l'interne sera trouvée avant de dénicher la prochaine perle rare suffisamment courageuse pour se lancer dans un nouveau tour gratuit sur le fameux siège éjectable. Un vrai Tourbillon cette histoire de coach(s).

🍕Darbellay se met à table

Christophe Darbellay et Roberto Schmidt sont dans un resto. Ce n'est pas le début d'une blague, mais le début d'une polémique. Les deux ministres PDC valaisans se seraient payés une bonne bouffe à Conthey fin février, alors que les restaurants sont fermés depuis le 27 décembre.

«Je ne crois pas avoir commis une infraction en acceptant une invitation à faire la connaissance du père d’une famille de supporters et à partager un en-cas avec celui qui est le cousin d’un ami de longue date.»

Une information sortie dans le Nouvelliste du jour et qui fait saliver de colère (ou de jalousie) tout le canton.

C'est déjà la fin du Shaker!

Je m'en vais réchauffer des raviolis tout seul dans ma cuisine en attendant de savoir ce qu'on va faire de la burqa, de l'huile de palme et de l'identité électronique dimanche. Tchô!

