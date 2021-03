International

Le shaker

Une fusée qui explose et des cloches qui sonnent

Vous avez passé la journée dans un puits sans fond et sans connexion? Calmez-vous: voici une gorgée d'infos essentielles pour ne pas passer pour un rigolo à l'apéro.



Des chiffres et des cloches

C'est paradoxal: on croyait que ça allait mieux. Alors oui, ça va mieux, mais pas tant que ça, mais un peu quand même. Lost? Dans son rapport hebdomadaire, l'OFSP a annoncé que, pour la première fois depuis décembre, les cas étaient en hausse (+251) entre le 22 et 28 février par rapport à la semaine précédente, soit une augmentation de 3,6%.

Les hospitalisations, elles, ont diminué, idem pour les décès. Le nombre de tests est aussi en baisse. Ce qui, forcément, fait grimper le taux de positivité, qui passe de 4,4% à 4,8% la semaine dernière (j'adore les maths).

Image: keystone

Au passage, demain, ça fera un an que le premier décès a été enregistré. Il s'agissait d'une Vaudoise de 74 ans. Pour elle et pour les 5000 autres victimes du Covid en Suisse, demain, Guy Parmelin va nous sonner les cloches. Enfin, les églises vont sonner à la demande du ministre. Mais il demande aussi une minute de silence. Mais pas en même temps que les cloches sinon y aura pas de silence. Donc le silence, c'est à 11h59 (pour de vrai). Bref, soyez à l'heure quoi, sinon Parmelin va vous les sonner (les cloches).

🔥 C'est chaud chez SpaceX

«Un magnifique atterrissage en douceur» commentait SpaceX. Et juste après ça, BOOM: le prototype en fumée (littéralement). Heureusement, pas de blessé à déplorer.

Boom. Image: keystone

Soulignons que ça n'est pas la première fois que des engins de la firme d'Elon Musk, qui vise la conquête de Mars, explosent. On espère qu'ils vont bosser encore un peu avant d'y envoyer une vraie fusée (avec un humain dedans).

⚽ Du foot à «domicile» 🤔

C'est confirmé, mercredi prochain se déroulera le 8e de finale retour de la Ligue des champions entre Liverpool et Leipzig. Rien de très spécial jusqu'ici, certes, sauf qu'il se tiendra, comme pour le match aller, à Budapest. Donc ni chez l'un, ni chez l'autre, alors que l'idée, c'est de jouer chez l'un (encouragé par son public), puis chez l'autre (encouragé par son public). Le tout, finalement sans public, en Hongrie.



Du coup, on coupe la poire en deux et on va jouer à Budapest. Logique, non? (Moi non plus, j'ai pas compris.)



📺 De la belle télé 🇫🇷

Hier sur les chaînes du groupe TF1, c'était un festival (pour compenser ceux qu'on aura pas cet été). Sur LCI, c'est Carlos Ghosn qui racontait son évasion à David Pujadas, façon film des années 1970.

«Cela m'a rappelé un film de ma jeunesse, Midnight Express»

Dans Quotidien, sur TMC, Yann Barthès recevait PPDA qui expliquait qu'il n'avait jamais fait de drague lourde ou qu'il n'était jamais allé en boîte de nuit.

«...Ce comportement où il y avait parfois des petits bisous dans le cou»

Enfin, au 20h de TF1, Nicolas Sarkozy expliquait ses déboires judiciaires à un Gilles Bouleau aussi passif qu'un arbre, selon les internautes.

«Et vous, si vous n’aviez pas la conviction que je suis un homme honnête, (...) est-ce que vous m’auriez invité à votre journal?»

Pourquoi rouvrir les cinémas quand il suffit de regarder les journaux?

🎬 Clap de fin pour Godard

À propos de grand écran, le cinéaste franco-suisse Jean-Luc Godard prend sa retraite. A 90 ans. (C'est parce qu'il aime son taff. Lui.) Il l'a annoncé dans une conversation avec le Festival International du film de Kerala.

Image: KEYSTONE

Celui qui aura passé sept décennies derrière sa caméra va encore finir deux scénarios avant de dire au revoir à sa carrière. Ah bah quand même, on se disait aussi que c'était un peu jeune, 90 ans, pour s'arrêter (complètement).

🐶 Des p'tits chiiiens

Ils sont petits, oui. Pour l'instant. Parce qu'ils vont vite devenir gigantesques. La Fondation Barry, à Martigny, a annoncé la naissance de cinq Saint-Bernard. Comme le veut la tradition, ils porteront chacun un prénom commençant par la même lettre, le H.

Image: Fondation Barry

(Je propose de les nommer Haricot, Henri IV, Habibi, Harissa, Hermès. A vous maintenant.)

🐭 Et ce soir ?👗

On apprend aussi aujourd'hui que 60 magasins Disney vont fermer en Amérique du Nord. C'est la crise, même dans les contes de fées. Prétexte idéal pour enfiler notre vieille robe de princesse ou tenue de Buzz l'Eclair achetée il y a 20 ans à DisneyLand Paris en regardant Aladdin.

On peut aussi rendre hommage à Godard (le futur presque bientôt tout soudain retraité) en se matant À bout de souffle, mais ça sera pas la même ambiance.

C'est déjà la fin du Shaker

Une bien belle soirée! Moi, je vais essayer d'enfiler ma robe de Cendrillon en taille 8 ans pour habiller mon jeudredi. Salut.

Image: giphy

