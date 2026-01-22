en partie ensoleillé-3°
Zelensky est arrivé au WEF de Davos pour rencontrer Trump

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky lors du Forum économique mondial de l&#039;année dernière.
Zelensky lors du WEF l'année dernière.Image: Michael Buholuzer

Zelensky est arrivé à Davos: voici son programme

Le président ukrainien est en Suisse pour participer au WEF. Il doit notamment y rencontrer Donald Trump.
22.01.2026, 10:5522.01.2026, 10:55

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky est arrivé au Forum économique de Davos où il rencontrera son homologue américain Donald Trump à 13h00, a indiqué jeudi la présidence ukrainienne.

«Le président de l'Ukraine est arrivé en Suisse pour prendre part au Forum économique mondial et rencontrer le président (Donald) Trump», a indiqué son porte-parole Serguiï Nykyforov, ajoutant qu'il rencontrerait Donald Trump à 13h00 et prononcerait une allocution à 14h30.

Un accord serait proche

Mercredi au WEF, Donald Trump a affirmé que la Russie et l'Ukraine seraient «stupides» de ne pas arriver à un accord pour mettre fin au conflit, qu'il avait promis de régler en une journée en prenant ses fonctions il y a un an.

Sur ces 7 mensonges balancés par Trump à Davos un seul est (quasi) vrai

Et il a répété que les présidents russe et ukrainien étaient proches d'un accord, une affirmation qu'il a souvent répétée même s'il a alternativement blâmé l'un ou l'autre pour l'absence de cessez-le-feu.

👉Notre suivi en direct de la guerre en Ukraine👈

«Il ne reste qu'un point à régler» dans les négociations, a affirmé jeudi à Davos l'envoyé spécial américain Steve Witkoff, qui doit se rendre dans la journée à Moscou, avec le gendre de Donald Trump, Jared Kushner, pour des discussions avec Vladimir Poutine. (jzs/ats)

