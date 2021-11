Facebook, Instagram et Messenger parfois inaccessibles ce mercredi

Facebook veut tout faire pour ressembler à Clubhouse

Facebook a lancé mercredi un test pour une appli de vidéo-conférences. Baptisée «Hotline», cette nouvelle tentative du géant des réseaux sociaux s'inspire savamment du jeune Clubhouse qui boit actuellement la concurrence.

Il n'a qu'un an d'activité et pourtant, Clubhouse et ses salons de vidéo-conférences monopolisent toute l'attention dans l'univers des réseaux sociaux. Face à un tel succès, le géant du web Facebook ne s'avoue pas vaincu et lance «Hotline». Son nouveau bébé qui s'inspire en effet de la plateforme dont tout le monde parle. Et voici comment il compte se démarquer.

L'application se construit ainsi une image plus professionnelle et calibrée, moins spontanée et nébuleuse que l'étoile montante des …