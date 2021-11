Quel est le budget CO₂ dont dispose encore la planète?

Sur les auteurs

Pep Canadell

Chercheur en chef, Centre des sciences du climat, Océans et atmosphère du CSIRO, et directeur exécutif du Global Carbon Project du CSIRO.



Corinne Le Quéré

Professeur de recherche de la Royal Society en science du changement climatique, Université d'East Anglia



Glen Peters

Directeur de recherche, Centre pour la recherche internationale sur le climat et l'environnement, Oslo



Pierre Friedlingstein

Chaire, Modélisation mathématique du climat, Université d'Exeter



Robbie Andrew

Chercheur principal, Centre pour la recherche internationale sur le climat et l'environnement, Oslo



Rob Jackson

Professeur, Département des sciences du système terrestre, et président du Global Carbon Project, Université de Stanford