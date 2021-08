Un homme a été arrêté parce qu'il a critiqué la météo sur TikTok

Alors qu'il se plaignait de la poussière et des températures intenables au Koweït, un ressortissant égyptien fera l'objet de poursuites judiciaires et risque l'expulsion.

Il ne fait pas bon critiquer le temps qu'il fait dans certains pays: un homme a été arrêté au Koweït après avoir publié une vidéo sur les médias sociaux dans laquelle il se plaignait de la chaleur.

La vidéo a été partagée sur TikTok, mais aussi sur Twitter. On pouvait y voir l'homme rire et jurer à propos de la chaleur intenable et de la poussière. Il faut dire que le pauvre était en voiture et coincé dans une tempête de sable. Rappelons que le Koweït bat des records du monde en ce …