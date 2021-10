La Street Parade de Zurich (encore) utilisée pour propager des mensonges

Une photo fallacieuse d'une manifestation contre le «Green Pass», à Trieste, circule. Le cliché n'a pas été pris en Italie, mais à la Street Parade à Zurich.

L'image suivante est censée montrer une manifestation de dockers contre le «Green Pass» (certificat Covid) à Trieste, en Italie.

La vérification 👇

Petit hic, la photo ne montre pas la manifestation italienne, mais bien la Street Parade à Zurich. Elle est même fournie comme une photo de presse officielle par l'organisation qui chapeaute la manifestation.

On peut se rendre compte de la malversation, même sans aucune connaissance de Trieste ou de Zurich. Il suffit, pour débusquer la fake news, d'effectuer une recherche d'image inversée sur Google ou Tineye.com. On se rend compte que la photo montre l'événement zurichois et plus précisément la zone située au bord du lac entre Bellevueplatz et Bürkliplatz.

Malgré ce caractère facilement vérifiable, la photo a été diffusée des milliers de fois. La publication d'un profil Facebook roumain, à lui seul, avec cette illustration et le texte «Așa a arătat și protestul din Trieste, Italia astăzi» (en français: «Voici à quoi ressemblait la manifestation aujourd'hui à Trieste, en Italie») a comptabilisé plus de 7000 partages.

Une image qui a vécu plusieurs vies

Ce n'est pas la première fois que cette image est employée de manière abusive et trompeuse pour représenter de prétendues manifestations. En 2016, elle a été utilisée par les partisans de Donald Trump pour montrer un soi-disant rassemblement lors d'un événement organisé par le milliardaire en Floride.

En 2020, elle a été diffusée par des partisans du mouvement conspirationniste QAnon, entre autres, pour illustrer la taille supposée d'une manifestation anti-Covid à Berlin.

Les propagateurs fausses informations ont également employé d'autres images de la Street Parade dans le passé. En 2019, des photos de la station de RER Stadelhofen de Zurich, jonchée de détritus, ont été propagées pour dénoncer les manifestants pour le climat comme de gros dégueulasses.

