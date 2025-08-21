faible pluie15°
DE | FR
burger
Suisse
Jura

Martial Courtet se retire de la liste du Centre Jura

Le ministre Martial Courtet avait annonc
Martial Courtet a accepté de se retirer après les pression de son parti. Keystone

Martial Courtet se retire de la liste du Centre Jura

Le cas de Martial Courtet a laissé des traces au sein du Centre. Ce dernier a décidé de se retirer après la diffusion d'un audit peu flatteur à son sujet.
21.08.2025, 19:2121.08.2025, 19:21
Plus de «Suisse»

Le ministre jurassien Martial Courtet se retire de la liste du Centre en vue des élections au Gouvernement, a annoncé jeudi soir son parti. Il répond ainsi à la demande du comité directeur qui estime qu'il ne représente plus la ligne du parti après un audit accablant.

Martial Courtet a informé jeudi après-midi le président du Centre Jura Mathieu Cerf, par message, qu’il honorerait le souhait du comité directeur en se retirant de la liste du Centre Jura pour les élections de cet automne. Il a précisé qu’il ne se rendrait pas au Congrès extraordinaire vendredi à Glovelier.

De sévères critiques sur le comportement du ministre Martial Courtet

Dans un communiqué, le comité directeur salue cette décision qu’il considère comme la plus bénéfique pour l’ensemble des acteurs concernés et pour la stabilité du parti.

Martial Courtet a indiqué dans un message à Keystone-ATS:

«J'ai besoin de temps pour réfléchir. A nouveau contexte, nouvelle réflexion»

Et de poursuivre: «Ce n'est pas une réflexion à prendre à la légère, c'est un choix qui m'engage auprès de la population jurassienne.» (ats/svp)

Thèmes
Ceci pourrait également vous intéresser:
As-tu quelque chose à nous dire ?
As-tu une remarque pertinente ou as-tu découvert une erreur ? Tu peux volontiers nous transmettre ton message via le formulaire.
1 Commentaire
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
1
Les plus lus
1
Sur le Cervin, une nouvelle tendance fascine et interroge
2
Cet international suisse vit une véritable descente aux enfers
3
Trump menace ce célèbre chocolat suisse de disparition
Les nouveaux chiffres de l'AVS surprennent
Les statisticiens de la Confédération ont actualisé leurs prévisions en matière de développement démographique et économique. Les conséquences pour le financement de l'AVS sont édifiantes: une fois le financement de la 13e rente bouclé, le déficit global disparaîtra à moyen terme.
Voilà une bonne raison de se réjouir: la Confédération a présenté mercredi de nouveaux scénarios pour le financement de l'AVS. Et ils dévoilent une image complètement nouvelle: des finances de l'AVS stables à long terme, à condition que le Parlement parvienne à financer la 13e rente.
L’article