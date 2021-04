International

Un vaccin suspendu et une leçon de parler valaisan



Le shaker

Un vaccin suspendu et une leçon de parler valaisan

Vous avez passé la journée au fond d'un thermos de café? Calmez-vous: voici une gorgée d'infos essentielles pour ne pas passer pour un pingouin à l'apéro.

💉 Piquouze sur la sellette

On vous avertit tout de suite: ce n'est pas trop le jour des bonnes nouvelles. Après le vaccin AstraZeneca, c'est celui de Johnson & Johnson qui fait causer de lui – et pas en bien.

Ce mardi, les autorités sanitaires américaines ont recommandé de mettre les piqûres de «J&J» (son petit nom) sur pause. Des cas rares et graves de caillots sanguins sont apparus chez six femmes de 18 à 48 ans, quelques jours après leur injection. L'une d'elle est décédée et l'autre a dû être hospitalisée dans un état critique, selon le New York Times.

Le coup d'arrêt (temporaire a priori) a été recommandé pour prendre un max de précautions et pour faire la lumière sur ces soucis, a précisé l'Agence américaine des médicaments.

Les livraisons du vaccin pour l'Europe sont aussi en pause. La Suisse avait déjà décidé de bouder le «J&J» pour des raisons de timing (le Blick avait révélé le truc il y a un mois).

🦠 Ça craint pour demain

Encore une conférence de presse qu'on attend comme si c'était le dernier épisode bouillant de notre série Netflix. Demain (mercredi), notre Conseil fédéral nous annoncera ce qu'il adviendra de nos jobs, de nos soirées, de nos bouffes et de nos loisirs.

Mais avant ça, l'OFSP nous a fait une bande-annonce vraiment pas lumineuse ce mardi. Rappelez-vous, des critères avaient été fixés à Berne pour valider chaque nouvel assouplissement des mesures. Autant vous le dire cash: on est mal.

Les chiffres du jour, c'était ça: #CoronaInfoCH #Coronavirus #COVID19

13.04. Actuellement, 625 367 cas ont été testés positifs en laboratoire, soit 2241 de plus qu'hier. Tests annoncés: 25 447 au cours des dernières 24 heures.

Nombre de reproduction Re le 02.04.2021: 1,14 https://t.co/NXr3MOO4Mc pic.twitter.com/78EoUAjpoQ — BAG – OFSP – UFSP (@BAG_OFSP_UFSP) April 13, 2021

A ce jour, notre pays ne remplit qu'un seul critère sur les cinq: l'occupation des services de soins intensifs.

Pour le reste, tout est trop haut: le taux de positivité, l'incidence sur 14 jours, les décès, le taux de reproduction et les hospitalisations.

Pour suivre l'épisode 56746 du feuilleton des conférences de presse, rendez-vous sur notre site demain.

Minneapolis s'embrase 😔

Des manifs, un couvre-feu, des protestations, des pillages et du gaz lacrymogène. La ville de Minneapolis (au nord des 🇺🇸) est sous haute tension depuis deux jours. Dans la rue, on exprime sa douleur et sa colère suite à la mort (affreuse) de Daunte Wright, un jeune homme noir de 20 ans.

Alors qu'il roulait avec sa chérie, la police l'a contrôlé pour une histoire de plaques d'immatriculation invalides. Ça a chauffé, l'agente a voulu sortir son taser... et a sorti son flingue - selon l'explication du chef de la police locale. Une balle, et c'en était fini... La scène a été filmée par la caméra-piéton de la policière et fait super froid dans le dos.

Cette mort touche une nouvelle fois la communauté afro-américaine. Elle survient à l'endroit même, et au moment même, où se tient le procès du meurtre de George Floyd. C'est vraiment chaud.

⚽ Cissé pas tenace, ça?

Il est fantasque, ce Djibril Cissé. Le joueur de foot français aux cheveux fous débarque à nouveau dans l'actu sans qu'on n'ait rien vu venir.

Alors qu'on pensait que tout était fini pour lui après ses blessures horribles et son passage à Yverdon-Sport (!), le voilà qui signe... au Panathinaïkos Chicago. Une new life en quatrième division qui crie que le gaillard aime bien trop le ballon rond pour s'arrêter. A 39 ans, il est déterminé ou il s'acharne? A vous de voir.

Djibril Cissé s’engage avec le club de Panathinaïkos Chicago, qui évolue en National Premier Soccer League (NPSL), sorte de quatrième division américaine. https://t.co/Z8jxX3TKpI — Football Grec France (@footgrec) April 13, 2021

KFC, le Valais, l'affront 😤

C'est peut-être un détail pour vous, mais pour nous, pour moi (la Valaisanne, remember?) ça veut dire beaucoup. Sur une pub pour KFC diffusée sur Twitter ce mardi, deux lettres ont sonné comme un affront: «AU» Valais.

Malhonnête ptn en Valais, EN Valais c’est pas compliqué ou bien pic.twitter.com/QtAIsbhrdQ — Therry Monnet (@MonnetTherry) April 12, 2021

Pourquoi la photo prise à la gare d'Aigle lundi soir fait son petit effet? Parce qu'elle enfonce un clou déjà trop souvent enfoncé en Suisse romande. Alors, on récapitule une bonne fois pour toutes et pour la dernière fois:

On ne dit pas «au Valais»

On ne dit pas «dans le Valais»

On dit en Valais.

Et si on n'est plus sûr, on ne dit RIEN.

L'affiche, un coup de marketing troll de la part du fast-food au poulet frit ou une erreur de débutant? J'hésite à lancer un petit mail à leur service de comm' pour en avoir le coeur net.

Et ce soir ? 👀

Puisque l'actu du jour n'était pas rose, sortez marcher un bon coup! Vous verrez, la météo pète tout autant un câble que les news.

Non, pour de vrai: respirez, pensez positif, serrez dans vos bras ceux que vous aimez et surtout mangez des trucs bons (je digresse).

C'est déjà la fin du Shaker

Et moi, je file écouter de la folk en appuyant ma tête contre la vitre du bus avec un air drama.

