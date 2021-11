Une appli vous permet d'éviter les ruelles sombres et sinistres

L'application Citymapper propose désormais une nouvelle fonctionnalité: calculer un itinéraire qui vous épargne les rues vides ou mal éclairées.

Que ceux (ou celles) qui n'ont jamais senti perler quelques gouttes de sueur froide en passant par une ruelle glauque en rentrant un soir (de pleine lune, parce que c'est toujours comme ça) me jettent la première pierre.

Citymapper a décidé de pallier à ce désagréable sentiment d'insécurité. L'application GPS, programmée pour aider les utilisateurs à se déplacer dans les villes de manière la plus optimale possible, vous propose de nouvelles fonctionnalités.

Un itinéraire plus sûr

Désormais, Citymapper permet à ses usagers d'établir l'itinéraire le plus «rassurant» possible. A savoir, un chemin qui passe par des rues plus fréquentées et bien éclairées.

Ils pourront toujours choisir entre deux options:

Un trajet «rapide» (qui vous fera passer potentiellement par des coins glauques et de petites ruelles désertes, mais via lesquelles vous arrivez à destination plus rapidement).

Un trajet «rues principales», potentiellement plus long mais un peu plus «sûr», car plus fréquenté. Ce choix «favorise les boulevards, les avenues et les plus grandes rues. Nous évitons aussi les parcs ou les passages souterrains». «Les routes principales sont généralement plus faciles à mémoriser, vous pouvez donc vous concentrer sur votre environnement sans avoir à sortir votre téléphone tous les deux mètres», met en avant l'application GPS dans un communiqué.

En prime, l'application vous calcule le nombre de calories brûlées sur le parcours. Dans le cas présent, je peux choisir entre un dixième de cheeseburger ou un quatrième de café latte. Youpi.

Partager sa position avec ses proches

Et pour être absolument certain d'arriver à bon port, vous pouvez même partager l'itinéraire et être suivi en temps réel par ceux qui se soucient de votre sort.

Et pendant ce temps, vos amis voient ça👇 image: citymapper.com

Ces deux fonctionnalités sont proposées dans l'ensemble des 107 villes couvertes par Citymapper, dans plus de 41 pays.

L'application promet d'offrir bientôt de nouvelles fonctionnalités encore. En attendant, c'est déjà sympa d'avoir cette possibilité pour rentrer en toute quiétude ce soir (au cas où vous auriez oublié le trajet pour rentrer chez vous).