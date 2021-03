International

Des briques, des fringues, du fric et la Corée du Nord



💊La pilule ne passe pas

En tout cas pas au Parlement aujourd'hui: les jeunes femmes vont devoir continuer à payer plein pot leur(s) moyen(s) de contraception. La proposition du socialiste valaisan Mathias Reynard demandait un remboursement total des contraceptifs, mais également des consultations chez le gynécologue. Bref, se protéger a (encore) un prix. Et après on se demande pourquoi les jeunes ne font plus autant l'amour qu'avant.

Ah: et on vous a dit que l'Arkansas vient d'adopter une loi interdisant l'avortement même en cas de viol ou d'inceste?

D'accord, c'est un État américain ultra-conservateur et chrétien, mais rappelons tout de même qu'aux USA en 2021:

«Cinq Etats interdisent l’avortement après environ six semaines c’est-à-dire pour beaucoup de femmes avant qu’elles ne réalisent qu’elles sont enceintes.»

C'était quand le 8 mars déjà?🤨

👖Les frocs perdent du fric

Surtout ne pas se fier aux fils d'attente masquées qui se reproduisent à la vitesse grand V devant les boutiques de Suisse romande depuis la réouverture de leurs rayons le 1er mars dernier: la mode n'est plus à la mode depuis l'arrivée fracassante du Covid.

Le groupe espagnol qui abrite notamment les marques Zara et Bershka a vu son pantalon bénéfice net baisser de 70%. Si le virus déshabille sèchement les portes-monnaie, la surprise c'est que même internet ne parvient pas à éponger cette perte XXL, qui est la première de l'histoire de ce géant de la fringue.

👣 Mais c'est bon pour Lego

Attention c'est peu étonnant: Lego se fait des briques. C'est qu'il faut bien s'occuper quand on ne peut pas suer sur un tapis de course ou descendre des bières en terrasse. Un milliard et demi de bénéfice net en 2020. C'est un record pour cette société dont le mythe se fabrique décidément beaucoup plus facilement que certaines de ses constructions.

Et comme si ça ne suffisait pas (et pas seulement parce qu'on se prend au moins une brique dans le pied par année), Lego cherche aujourd'hui la perfection dans tous les domaines:

E cologie ---> des matériaux 100% durable en 2030.

---> des matériaux 100% durable en 2030. Technologie ---> jouets connectés et constructions en réalité augmentée.

---> jouets connectés et constructions en réalité augmentée. Asie (c'est pour la rime) ---> 80 nouveaux magasins en Chine.

🇰🇵Tiens, en parlant d' Asie

La Suisse s'inquiète pour la Corée du Nord. Enfin pour ses habitants. Déjà qu'en temps normal ce sympathique pays est aussi poreux qu'une brique de Lego béton, le pays demande aux autorités coréenne d'ouvrir à nouveau ses frontières aux biens humanitaires urgents et pour des évacuations médicales.

Certains diront que le virus est moins menaçant que Chuck Norris Kim Jong-un, mais la Suisse a estimé devant le Conseil des droits de l'homme aujourd'hui que ce dispositif était «crucial». (Sans blague.)

🎾 Pas l'heure de la retraite

Federer a gagné (enfin, on ne sait pas encore à l'heure où on écrit cette bêtise, mais vu que c'est la phrase la plus utilisée dans le tennis mondial depuis 120 siècles, on a décidé de prendre le risque).

Après treize mois d'absence, Rog' affronte Daniel Evans au 2e tour du tournoi de Doha. Pour le (vrai) résultat final et/ou l'analyse de l'ancien tennisman Yves Allegro en exclu pour watson, c'est ici que ça se passe.

🛋️ Et ce soir on fait quoi?

Rien. Non, sérieusement: rien. (Mais faites-le bien, on a tous besoin de recharger nos batteries.)

