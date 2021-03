International

Le passeport vaccinal pour l'Europe (Suisse comprise), c'est quoi?

La Suisse sera associée au futur passeport qui devrait faciliter la circulation des gens au sein de l'Union européenne. On vous explique les grandes lignes du projet qui enthousiasme déjà les milieux économiques.

La Commission européenne a proposé mercredi la création d'un passeport vaccinal ayant l'objectif de faciliter la libre circulation en toute sécurité au sein de l'UE pendant la pandémie. Ce certificat devrait être valable dans tous les états membres de l'UE, ainsi que dans d'autres pays, dont la Suisse.

Mais de quoi s'agit-il? Concrètement, ce passeport fournirait la preuve qu'une personne ne pose pas de risques d'infection. Il comprend trois scénarios:

Le propriétaire du passeport a été vacciné .

. Le propriétaire du passeport a été testé négatif .

. Le propriétaire du passeport est guéri du Covid-19.

Certificat gratuit

Selon le projet, qui doit encore être discuté au sein de l'UE et avec les Etats partenaires, ce certificat serait délivré en format papier ou numérique. Il sera disponible dans la langue officielle de l'Etat où il est distribué et sera gratuit.

Sur le front des données, la Commission européenne assure que le certificat sera sûr et contiendra seulement les informations essentielles, comprenant la date de naissance, la date de livraison, les informations sur le vaccin, le test, la guérison et un identifiant unique. Ces données ne peuvent être contrôlées que pour confirmer et vérifier l'authenticité et la validité des certificats.

Ce passeport est censé être une mesure temporaire. Son utilisation sera suspendue dès que l'Organisation mondiale de la santé déclarera la fin de l'urgence sanitaire.

La mise en place pratique du passeport ne sera pas immédiate. Pour faire en sorte qu'il soit utilisable avant l'été, la proposition doit être adoptée par le Parlement et le Conseil européens.

En Suisse, l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) assure que des clarifications intensives sont en cours pour savoir quelles solutions techniques sont prometteuses pour un certificat de vaccination reconnu et infalsifiable. En outre, l'OFSP examine quelles bases légales sont nécessaires.

Satisfaction en Suisse

Suisse Tourisme s'est montré satisfait hier: le tourisme exige une solution simple. La faîtière assuré qu'elle soutiendrait «autant que possible des mesures qui ramènent les clients dont le tourisme suisse a un urgent besoin».

La Suisse doit participer à un tel certificat de vaccination estime Swissmem, l'association de l'industrie suisse des machines qui estime:

«La Suisse doit y participer avant tout pour éviter des désavantages concurrentiels»

La faîtière salue l'arrivée d'un certificat de vaccination qui doit être «le plus simple d'utilisation possible - tant pour la population que pour les autorités», selon son directeur Stefan Brupbacher. L'association attend des autorités suisses qu'elles accompagnent la réalisation du passeport. Parce que les techniciens, installateurs et autres personnels de vente des entreprises de l'industrie métalliques doivent se déplacer pour pouvoir travailler:

«Un laissez-passer de vaccination reconnu dans toute l'Europe est une condition préalable pour une reprise sans restrictions»

